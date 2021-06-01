Екссолістка ВІА Гри готова давати інтерв'ю про Меладзе, але за певну суму

Екссолістка "ВІА Гри" Тетяна Найник недавно звинуватила продюсера Костянтина Меладзе в домаганнях

Тетяна Найник вимагає гонорар за інтерв'ю про Костянтина Меладзе Фото: Instagram, instagram.com/meladzearina/

Секс-скандал навколо популярного композитора і продюсера почався з Ані Лорак, яка натякнула, що Костянтин Меладзе пропонував їй інтимні стосунки в обмін на просування по кар'єрних сходах. Слідом за нею Оля Полякова заявила, що теж отримувала таку пропозицію від Меладзе. Трохи пізніше екссолістка "ВІА Гри" Тетяна Найник в ефірі одного з російських шоу розповіла, що продюсера розпускав руки і робив натяки на можливість близьких стосунків.

І якщо Ані Лорак трохи пізніше спростувала свої слова, то екссолістка "ВІА Гри" готова за гонорар коментувати скандальну історію.

Журналісти програми "Викриття" на телеканалі Kyiv Live хотіли взяти невеличке інтерв'ю у Тетяни Найник, але вона озвучила яку суму хоче за бесіду.

"Всі українські інтерв'ю, будь-які, за все є свій гонорар. Мені потрібен список питань, я ж написала. 100 000 рублів (37 450 гривень)" – написала екссолістка "ВІА Гри".

Тетяна Найник попросила гонорар за коментар про домагання Костянтина Меладзе Фото: Скріншот з YouTube

Варто зазначити, що за певну суму Тетяна готова була спілкуватися і з російським журналістами. Як пише видання "Газета.Ru" екссолістка "ВІА Гри" за коментар просила 30 тисяч рублів (близько 11 тисяч гривень).

Нагадаємо, Тетяна Найник розповіла, що Костянтин Меладзе відвіз її в готель і попросив її роздягнутися до білизни.

Зазначимо, сам Костянтин Меладзе ніяк не відреагував на слова Ані Лорак про їх не сформованим співпраці. А ось Валерій Меладзе прокоментував звинувачення співачки на адресу його брата. Артист назвав все вигадкою.

Валерій Меладзе спростував слова Ані Лорак про свого брата Фото: instagram.com/anilorak, instagram.com/meladzevalerian

Не вірить в чутки і екссолістка "ВІА Гри" Надія Мейхер. Співачка сказала, що "домагання" і Костянтин Меладзе – абсолютно протилежні речі. Артистка порекомендував не відноситься серйозно до слів Олі Полякової.

"Я, звичайно, за Олю Не буду розпоряджатися, чому вона це підхопила, вона людина досить гумористичний. Я не думаю, що ці слова слід сприймати всерйоз", – сказала Надія Мейхер.

А ось Анна Сєдокова, яка раніше співала в групі, вважає, що скандал тільки буде ставати голосніше.

Нещодавно в програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" Анна Сєдокова зізналася, чому покинула "ВІА Гру" і як складалися стосунки з солістками групи.

Раніше Оля Полякова пояснила, чому Ані Лорак відмовилася від своїх слів про Костянтина Меладзе.

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