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Екссолістка ВІА Гри готова давати інтерв'ю про Меладзе, але за певну суму

Сьогодні, 16:43

Екссолістка "ВІА Гри" Тетяна Найник недавно звинуватила продюсера Костянтина Меладзе в домаганнях

Тетяна Найник вимагає гонорар за інтерв'ю про Костянтина Меладзе
Тетяна Найник вимагає гонорар за інтерв'ю про Костянтина Меладзе
Фото: Instagram, instagram.com/meladzearina/

Секс-скандал навколо популярного композитора і продюсера почався з Ані Лорак, яка натякнула, що Костянтин Меладзе пропонував їй інтимні стосунки в обмін на просування по кар'єрних сходах. Слідом за нею Оля Полякова заявила, що теж отримувала таку пропозицію від Меладзе. Трохи пізніше екссолістка "ВІА Гри" Тетяна Найник в ефірі одного з російських шоу розповіла, що продюсера розпускав руки і робив натяки на можливість близьких стосунків.

І якщо Ані Лорак трохи пізніше спростувала свої слова, то екссолістка "ВІА Гри" готова за гонорар коментувати скандальну історію.

Журналісти програми "Викриття" на телеканалі Kyiv Live хотіли взяти невеличке інтерв'ю у Тетяни Найник, але вона озвучила яку суму хоче за бесіду.

"Всі українські інтерв'ю, будь-які, за все є свій гонорар. Мені потрібен список питань, я ж написала. 100 000 рублів (37 450 гривень)" – написала екссолістка "ВІА Гри".

Тетяна Найник попросила гонорар за коментар про домагання Костянтина Меладзе
Тетяна Найник попросила гонорар за коментар про домагання Костянтина Меладзе
Фото: Скріншот з YouTube

Варто зазначити, що за певну суму Тетяна готова була спілкуватися і з російським журналістами. Як пише видання "Газета.Ru" екссолістка "ВІА Гри" за коментар просила 30 тисяч рублів (близько 11 тисяч гривень).

Нагадаємо, Тетяна Найник розповіла, що Костянтин Меладзе відвіз її в готель і попросив її роздягнутися до білизни.

Зазначимо, сам Костянтин Меладзе ніяк не відреагував на слова Ані Лорак про їх не сформованим співпраці. А ось Валерій Меладзе прокоментував звинувачення співачки на адресу його брата. Артист назвав все вигадкою.

Валерій Меладзе спростував слова Ані Лорак про свого брата
Валерій Меладзе спростував слова Ані Лорак про свого брата
Фото: instagram.com/anilorak, instagram.com/meladzevalerian

Не вірить в чутки і екссолістка "ВІА Гри" Надія Мейхер. Співачка сказала, що "домагання" і Костянтин Меладзе – абсолютно протилежні речі. Артистка порекомендував не відноситься серйозно до слів Олі Полякової.

"Я, звичайно, за Олю Не буду розпоряджатися, чому вона це підхопила, вона людина досить гумористичний. Я не думаю, що ці слова слід сприймати всерйоз", – сказала Надія Мейхер.

А ось Анна Сєдокова, яка раніше співала в групі, вважає, що скандал тільки буде ставати голосніше.

Нещодавно в програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" Анна Сєдокова зізналася, чому покинула "ВІА Гру" і як складалися стосунки з солістками групи.

Раніше Оля Полякова пояснила, чому Ані Лорак відмовилася від своїх слів про Костянтина Меладзе.

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