Оля Полякова про домагання Меладзе: Коли тебе сприймають як шматок м'яса – це травмує

Продюсер "ВІА Гри" все ще ігнорує скандал навколо своєї персони

Оля Полякова/Констянтин Меладзе Фото: instagram.com/polyakovamusic

Все більше артисток висловлюються стосовно Костянтина Меладзе, що почала ще у квітні Ані Лорак. Та два роки тому Оля Полякова розповіла, що відомий продюсер її домагався. Тоді новина співачки не викликала такого резонансу.

"Я ще два роки тому розповіла про це у Гордона в інтерв'ю, і що, це викликало скандал? Ну посадив на коліна, ну трохи посиділа, встала... Мене ж ніхто не змушував, не бив, чи ще щось. Ну приставав до тебе чоловік, так порадій", – з сарказмом говорить Оля Полякова в інтерв'ю Каті Осадчій, опублікованому в YouTube-каналі "Світського життя".

Співачка зазначила, що для наших жінок це нормально, так як люди, які пристають до них, не наражаються на хейт.

"Мене домагалися, але мене не змушували", – зазначила Полякова, додавши, що як людина, яка виросла в патріархальній та сексистській країні, не розуміла, "що такого" зробив продюсер кілька років тому.

Але зараз, аналізуючи те, що сталося, Полякова розуміє, що її це травмувало.

"Багато років я в себе не вірила. Коли тебе не сприймають як музиканта, як професіонала, а тільки як секс-об'єкт і шматок м'яса – це в глибині душі тебе травмує", – підсумувала співачка.

Зовсім нещодавно Анна Сєдокова теж прокоментувала галас, пов'язаний з Меладзе. Екс-учасниця "ВІА Гри" впевнена, що скандал буде голосніше.

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