Екссолістка ВІА Гри Найник звинуватила Меладзе в харасменті: Руки його сильніше і сильніше ходили по мені

Після того, як Ані Лорак і Оля Полякова звинуватили музичного продюсера в сексуальних домаганнях, інші артистки теж почали робити зізнання. Однією з них стала екссолістка знаменитої "ВІА Гри"

Костянтин Меладзе, Таня Найнік Фото: facebook.com, wikipedia.org

43-річна ексучасниця гурту "ВІА Гра" Тетяна Найник теж пред'явила звинувачення Костянтину Меладзе. Нещодавно шоу-біз сколихнув справжній скандал, коли Ані Лорак натякнула, що він пропонував їй інтимні стосунки. Слідом за цим почалася ціла низка одкровень, останнім з яких було визнання Анастасії Приходько – зірка спростувала чутки про сексуальні пропозиції продюсера. Тепер же з'явилося нове сенсаційну заяву.

Тетяна Найник поділилася своєю історією в програмі "Зірки зійшлися". Артистка одразу уточнила, що не може назвати це саме домаганнями. За словами Тетяни, Меладзе виявив до неї інтерес.

20 років тому, коли Тетяна Найник приєдналася до гурту, Костянтин Меладзе відвіз її в готель і попросив її роздягнутися до білизни. Тоді співачці було 23 роки.

"Я роздягнулася до білизни, щоб він просто подивився як костюм сидить. Я працювала моделлю, тому мені не звикати бути в купальниках. Думаю, ну ладно, людина інтелігентна, вихована, знаю його давно, брата його ще краще знаю. Але ніяково було", – сказала екссолістка "ВІА Гри".

"ВІА Гра" Фото: instagram.com/tanya_naynik

Потім, за словами Тетяни, по-особливому продюсер обійняв артистку.

"Перший дзвіночок, на прощання, він мене дуже не по-батьківськи обійняв", – сказала Найник.

Після цього у Меладзе і Найник почалися особисті листування. А одного разу після гастролей Костянтин Меладзе в приватній бесіді сказав дівчині, що вона погано танцює й у них "не клеїться" робота.

"Я як кролик на удава на нього дивлюся. Він бере і саджає мене на коліна. Минуло 20 років і я нещодавно дізналася, що Оля Полякова поділилася своєю історією, у мене так щелепа відпала. Цілувати не ліз, одразу схопив за нижню частину стегна, без романтики. Я пам'ятаю, що мене скукожилася, так і тримаю, руки його сильніше і сильніше ходили по мені", – сказала Тетяна.

Через півроку після цього Тетяна Найник пішла з гурту.

Нагадаємо, що раніше Анастасію Приходько звинуватили в піарі на хвилі скандалу з Меладзе і Лорак.

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