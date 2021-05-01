Що Полякова розповіла Гордону про домагання Меладзе в тому самому інтерв'ю
Напередодні співачка підтримала Ані Лорак, заявивши, що вірить її словам щодо харассменту з боку відомого продюсера
Невдовзі після скандального інтерв'ю Ані Лорак заявила, що журналісти перекрутили її слова, і що вона мала на увазі зовсім не сексуальні домагання. Та Оля Полякова підтвердила, що й сама отримувала від Костянтина Меладзе пропозицію інтимного характеру.
У своєму відеозверненні Королева ночі попросила колег дозволити правді бути озвученою. Ані Лорак ж вона рекомендувала не виправдовуватися за відвертість.
При цьому про домагання з боку Меладзе Полякова розповіла ще рік тому в інтерв'ю, опублікованому в YouTube-каналі Дмитра Гордона. Але знято відео було в 2019-му.
За словами Олі, коли вона прийшла на кастинг в "ВІА-Гру", Меладзе посадив її до себе на коліна. Тоді майбутній зірці було 17-18 років.
"Може моя кар'єра склалася б успішніше набагато раніше", – сказала Полякова.
Вона додала, що їй наполегливо робили пропозицію, яка допомогла б їй стати популярною, потрапити в групу, але вона відмовилася.
"Рано було мені ще пропонувати такі речі", – підсумувала співачка.
Нагадаємо, нещодавно Валерій Меладзе відреагував на звинувачення Ані Лорак.
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