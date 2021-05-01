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Що Полякова розповіла Гордону про домагання Меладзе в тому самому інтерв'ю

Сьогодні, 10:45

Напередодні співачка підтримала Ані Лорак, заявивши, що вірить її словам щодо харассменту з боку відомого продюсера

Невдовзі після скандального інтерв'ю Ані Лорак заявила, що журналісти перекрутили її слова, і що вона мала на увазі зовсім не сексуальні домагання. Та Оля Полякова підтвердила, що й сама отримувала від Костянтина Меладзе пропозицію інтимного характеру.

У своєму відеозверненні Королева ночі попросила колег дозволити правді бути озвученою. Ані Лорак ж вона рекомендувала не виправдовуватися за відвертість.

При цьому про домагання з боку Меладзе Полякова розповіла ще рік тому в інтерв'ю, опублікованому в YouTube-каналі Дмитра Гордона. Але знято відео було в 2019-му.

Що Полякова говорила Гордону

Оля Полякова
Скріншот з відео

За словами Олі, коли вона прийшла на кастинг в "ВІА-Гру", Меладзе посадив її до себе на коліна. Тоді майбутній зірці було 17-18 років.

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"Може моя кар'єра склалася б успішніше набагато раніше", – сказала Полякова.

Вона додала, що їй наполегливо робили пропозицію, яка допомогла б їй стати популярною, потрапити в групу, але вона відмовилася.

"Рано було мені ще пропонувати такі речі", – підсумувала співачка.

Нагадаємо, нещодавно Валерій Меладзе відреагував на звинувачення Ані Лорак.

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