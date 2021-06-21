Известного актера обвинили в сексуальных домогательствах. Девушку, заявившего на него – захейтили

Актриса Дарья Митичашвили подала заявление в полицию. Она утверждает, что Александр Головин залез ей под юбку

Александр Головин/Дарья Митичашвили Фото: instagram.com/s.a.n.e.k13, instagram.com/its.dasha.actress

Актриса Дарья Митичашвили обвинила звезду сериала "Кадетство"" Александра Головина в сексуальных домогательствах. По словам девушки, она подала заявление в полицию, но подверглась критике со стороны правоохранителей.

Как рассказала Митичашвили на своей странице в Instagram, инцидент произошел возле одного из московских баров, где она отдыхала с друзьями. Выйдя из заведения, Дарья столкнулось с Александром Головиным, который полез ей под юбку.

"Мне наплевать, насколько известный человек. Мне наплевать на то, что когда-то он сделал что-то полезное. Мне наплевать вообще на все "смягчающие" моменты. Такого не должно быть! Не должен актер А. Головин залезать своими грязными руками вам под юбку. И чистыми тоже. И даже в перчатках, если вы не давали согласия! Не должны девушки, которые стоят рядом, улыбаться ему в тот момент, когда ты спрашиваешь, в своем ли он уме. Не должен человек вместо извинений продолжать поливать тебя помоями", – высказалась артистка.

Позднее представительница Александра Головина опровергла обвинения Дарьи Митичашвили. "Никому не известные артистки просто хотят попиариться. Все, больше ничего об этом не думаю. Саша точно ни до кого не домогался. Ему это не надо", – цитирует Анну Стародумову "Пятый канал".

Тем временем Дарья Митичашвили в сторис отбивается от пользователей, захейтивших ее – актрису обвиняют в желании прописриться.

Скриншот: instagram.com/its.dasha.actress

"У него девушка есть! Она была с ним в том же баре! Девушка с превосходными внешними данными. Зачем ему вас домогаться? Не понимаю абсолютно ситуацию"

"Хайпанула так хайпанула"

"Роли не дают! Не популярна! Так надо было ей оклеветать хорошего актера" – пишут в комментариях на странице Митичашвили.

Скриншот: instagram.com/its.dasha.actress

Скриншот: instagram.com/its.dasha.actress

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