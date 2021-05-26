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Голий Ченнінг Татум зробив гаряче селфі в дзеркалі, прикривши пікантне місце мавпочкою (фото)

Сьогодні, 16:44

Зірка фільмів "Мачо і ботан" і "Супер Майк" Ченнінг Татум показав своє напівголе фото з дзеркалі. Актор скористався моментом в перерві на зйомках фільму

41-річний голлівудський красень Ченнінг Татум, який торік судився з колишньою дружиною через дочку, зробив Селфі в гримвагені на знімальному майданчику нового проєкту. Актор знімається у фільмі "Загублене місто Д", прем'єра якого запланована на наступний рік.

Своє напівголі фото актор опублікував в Instastories, де також повідомив, що йому доведеться підготувати свою маму до того, що вона побачить у фільмі.

"Знаєте, коли ти в гримвагені голий, тримаєш рушник над своїм мотлохом і збираєшся зробити щось на знімальному майданчику, до чого тобі доведеться підготувати свою маму, перш ніж вона побачить фільм", – описав свої емоції Ченнінг.

Ченнінг Татум на зйомках "Загублене місто Д"
Ченнінг Татум на зйомках "Загублене місто Д"
Фото: instagram.com/channingtatum

Актор додав, що для такого зовнішнього вигляду йому довелося неабияк потрудитися.

Нагадаємо, що раніше зірка фільму "Джуно" Елліот Пейдж після видалення грудей зробив відверте фото.

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