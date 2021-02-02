Старша дочка Ольги Сумської показала фігуру у відвертій сукні після других пологів (відео)
Менше року минуло після поповнення в родині акторки
Старша дочка акторки Ольги Сумської, Антоніна Паперна, яка торік народила сина, показала блискучу фігуру через дев'ять місяців після пологів. 30-річна акторка позувала в антуражній локації, одягнувши розкішне шкіряну мінісукню та опублікувала фото і відео в Instagram.
Дочка Ольги Сумської доповнила свій сексуальний образ чорним чокером, шкіряними ботфортами, а волосся зав'язала у високий хвіст.
Також акторка зробила яскравий мейк і манікюр червоного відтінку.
Антоніна опублікувала відео, на якому спокусливо позувала фотографу.
Антоніна Паперна і її коханий актор Володимир Яглич стали батьками вдруге у квітні минулого року. До цього у 2017 році у пари народилася дочка, яку назвали Єва.
Раніше Ольга Сумська розповіла, чому після народження онука вона не могла з ним бачитися.
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