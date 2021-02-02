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Старша дочка Ольги Сумської показала фігуру у відвертій сукні після других пологів (відео)

Сьогодні, 20:30

Менше року минуло після поповнення в родині акторки

Старша дочка акторки Ольги Сумської, Антоніна Паперна, яка торік народила сина, показала блискучу фігуру через дев'ять місяців після пологів. 30-річна акторка позувала в антуражній локації, одягнувши розкішне шкіряну мінісукню та опублікувала фото і відео в Instagram.

Дочка Ольги Сумської доповнила свій сексуальний образ чорним чокером, шкіряними ботфортами, а волосся зав'язала у високий хвіст.

Антоніна Паперна
Антоніна Паперна
Фото: instagram.com/tony__pepper

Також акторка зробила яскравий мейк і манікюр червоного відтінку.

Антоніна Паперна
Антоніна Паперна
Фото: instagram.com/tony__pepper

Антоніна опублікувала відео, на якому спокусливо позувала фотографу.

Антоніна Паперна через дев'ять місяців після пологів
Відео: instagram.com/tony__pepper

Антоніна Паперна і її коханий актор Володимир Яглич стали батьками вдруге у квітні минулого року. До цього у 2017 році у пари народилася дочка, яку назвали Єва.

Раніше Ольга Сумська розповіла, чому після народження онука вона не могла з ним бачитися.

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