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Як пройшло друге весілля Ольги Сумської та Віталія Борисюка – дивіться фото

Сьогодні, 15:12

15 травня зіркова українська пара Ольга Сумська та Віталій Борисюк відсвяткували 25-ту річницю весілля. Важливу подію вони вирішили відзначити по-особливому – подружжя влаштували ще одне весілля

Ольга Сумська та Віталій Борисюк
Ольга Сумська та Віталій Борисюк
Фото: instagram.com/olgasumska

54-річна Ольга Сумська та 57-річний Віталій Борисюк, які днями одружилися вдруге, показали, що справжнє кохання творить чудеса. Подружжя сфотографували сяючими та щасливими під час їхнього романтичного свята – річниці весілля. Артисти зв'язали себе узами шлюбу ще в далекому 1996-му.

На фото і відео, які Ольга Сумська опублікувала в Instagram, можна побачити її розкішну сукню від дизайнерки Olya Mak і стильний костюм її чоловіка. На голові в акторки була весільна фата, а в буках – ніжний букет.

"Зараз згадую срібне весілля своїх батьків, мені було 14 років, я пам’ятаю кожну мить цього сімейного свята і воно було прекрасним! Я тоді сказала собі, що обов’язково в моєму житті буде цей день! Коли виходила заміж за Віталія 25 років тому, вбрання у нареченої було скромним, як і весілля...Цього разу я дуже хотіла одягнути вельон! І не зважаючи на критику, що, мовляв, доросла жінка, бабуся двох онуків, не може одягати вельон, але я вирішила, що нікого слухати не буду", – написала Ольга.

25-я річниця весілля Ольги Сумської та Віталія Борисюка
25-я річниця весілля Ольги Сумської та Віталія Борисюка
Фото: instagram.com/olgasumska

За традицією "молодята" розрізали весільний торт, який був прикрашений солодкими серцями.

Весілля Сумської і Борисюка
Весілля Сумської і Борисюка
Фото: instagram.com/olgasumska

Захід Ольга і Віталій провели в одному зі столичних ресторанів, а серед запрошених гостей були Володимир Горянський, Катя Осадча, Гарік Кричевський, Віталій Козловський та дружина Олександра Скічко, Єлизавета.

Ольга Сумська прикріпила ролик з моменту, коли вони дають одне одному клятви.

Віталій Борисюк та Ольга Сумська влаштували весілля на 25-ту річницю
Відео: instagram.com/olgasumska

Раніше Ольга Сумська відповіла своїй сестрі на закиди через показуху в соцмережах.

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