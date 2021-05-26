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Схудла Лоліта в купальнику з глибоким декольте назвала себе іконою ЛГБТ: відео

Сьогодні, 11:33

Артистка пожартувала на тему веселки – символу ЛГБТК +, а в коментарях прихильники назвали її "богинею"

Лоліта Мілявська
Лоліта Мілявська
Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

57-річна співачка Лоліта, яка сильно схудла, вирішила продемонструвати шанувальникам свою фігуру в купальнику. Артистка розмістила відео, на якому вона знімає саму себе в дзеркалі.

Лоліта не упустила шанс пожартувати над забарвленням свого вбрання і назвала себе іконою ЛГБТК+.

"Скільки ж божевільних або тих, хто грає в це...Вже все, пов'язане з веселкою, включно дитячу іграшку сімпл-дімпл і морозиво, звинувачують в гей-пропаганді. Прошу вважати мене в цьому купальнику іконою ЛГБТ", – підписала публікацію Лоліта.

(@Lolitamilyavskaya)

У коментарях на Лоліту посипалися компліменти: "Богиня", "Ви незрівнянні", "Прекрасна", "Лоліта з кожним вдень все краще і красивіше".

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