Кейт Міддлтон стала на бік розлюченого принца Вільяма після інтерв'ю Меган і Гаррі

Герцогиня Кембриджська стала справжньою опорою для свого чоловіка у важкі часи

Після виходу резонансного інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі Опрі Вінфрі, принцу Вільяму довелося несолодко. Але в такий потрібний момент його дружина Кейт Міддлтон стала йому справжньою підтримкою та опорою.

Як повідомили інсайдери виданню US Weekly, після виходу інтерв'ю, в якому принц Гаррі й Меган виступили проти королівської сім'ї, Кейт Міддлтон і принц Вільям обговорили одне з одним, що сталося.

У них дуже міцний шлюб і з самого початку Кейт стала опорою для чоловіка.

Кейт Міддлтон і принц Вільям Фото: Getty Images

"Кейт – природжений лідер, що володіє чудовою здатністю зберігати спокій навіть у найскладніших ситуаціях", – поділився анонімне джерело з виданням.

Після виходу інтерв'ю і без того напружені стосунки принца Гаррі й принца Вільяма ще більше загострилися. Конфлікт братів йде далеко в їхнє дитинство, коли обидва в юному віці пережили трагічну загибель матері – принцеси Діану. Тепер же, за словами джерела, принц Вільям злиться на брата, що той посмів виступити проти королівської сім'ї.

Принц Вільям і принц Гаррі Фото: Getty Images

Раніше стало відомо, що принц Гаррі знайшов дві нові роботи.

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