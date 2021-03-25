Кейт Міддлтон стала на бік розлюченого принца Вільяма після інтерв'ю Меган і Гаррі
Герцогиня Кембриджська стала справжньою опорою для свого чоловіка у важкі часи
Після виходу резонансного інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі Опрі Вінфрі, принцу Вільяму довелося несолодко. Але в такий потрібний момент його дружина Кейт Міддлтон стала йому справжньою підтримкою та опорою.
Як повідомили інсайдери виданню US Weekly, після виходу інтерв'ю, в якому принц Гаррі й Меган виступили проти королівської сім'ї, Кейт Міддлтон і принц Вільям обговорили одне з одним, що сталося.
У них дуже міцний шлюб і з самого початку Кейт стала опорою для чоловіка.
"Кейт – природжений лідер, що володіє чудовою здатністю зберігати спокій навіть у найскладніших ситуаціях", – поділився анонімне джерело з виданням.
Після виходу інтерв'ю і без того напружені стосунки принца Гаррі й принца Вільяма ще більше загострилися. Конфлікт братів йде далеко в їхнє дитинство, коли обидва в юному віці пережили трагічну загибель матері – принцеси Діану. Тепер же, за словами джерела, принц Вільям злиться на брата, що той посмів виступити проти королівської сім'ї.
Раніше стало відомо, що принц Гаррі знайшов дві нові роботи.
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