Их держат на расстоянии: как Елизавета II поставила на место Меган и Гарри

Королева Великобритании отказалась от помощи внука и его супруги

Прошло уже больше трех недель после скандального интервью Меган Маркл и принца Гарри, которое они дали американской телеведущей Опре Уинфри.

В беседе Меган и Гарри обвинили британскую королевскую семью чуть ли не во всех смертных грехах, после чего те до сих пор приходят в себя.

Гарри и Меган говорили о травле Маркл со стороны семьи, о расизме и "заговорах". А перед своим переездом и сложением королевских полномочий они, как оказалось, пытались предложить программу "толерантности" и "инклюзивности" Елизавете II и всем остальным членам семьи.

Королевский корреспондент Vanity Fair Кэти Николл заявила, что Ее Величество "отклонила план Меган и Гарри" по развитию идеи инклюзивности в Букингемском дворце. Мол, королева Елизавета II и так в курсе, что им нужно развивать в семье и среди сотрудников дворца, а что нет. Об этом сообщает Stuff со ссылкой на Entertainment Tonight.

Елизавета II; принц Гарри и Меган Маркл Елизавета II; принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Говорят, что королева якобы наняла "коуча по инклюзивности", который поможет семье работать и развиваться в более современном русле.

"Гарри и Меган очень хотели бы принять участие в обсуждении того, как дворец может стать более разнообразным местом работы. Но у меня такое ощущение, что все это будет происходить внутри дворца, без них. Их намеренно держат от этого на расстоянии", – заявила Кэти Николл.

После переезда в США и отказа от полномочий Гарри и Меган разорвали все связи с дворцом и придворными, и поэтому, по словам Николл, "у них действительно нет причин участвовать в этих обсуждениях".

Напомним, князь Монако резко раскритиковал Меган Маркл и принца Гарри за болтовство на интервью.

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