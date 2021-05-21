Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Холостяк вынудил Анну Богдан признаться, есть ли у нее чувства к бывшему супругу – экс-главе Офиса президента

Сегодня, 21:29

Еще в самом начале проекта выяснилось, что Анна полтора года была замужем. Однако Богдан не любит обсуждать эту тему, а особенно с Холостяком

Михаил Заливако, Анна Богдан, Андрей Богдан
Михаил Заливако, Анна Богдан, Андрей Богдан
Фото: Facebook-страница Андрея Богдана, пресс-служба, instagram.com/hannastorozhuk

Разгар финала проекта "Холостяк-11". Реалити уже покинула Розали Номбре, осталось две девушки – Юля "Зайка" и Анна Богдан. К последней у Михаила Заливако возник интересный вопрос.

По словам Холостяка, когда он узнал, что у Богдан были отношения с известным юристом и экс-главой ОП, он решил прочесть об этом побольше в Сети. Но ничего не нашел. Тогда он поинтересовался у Анны, почему о ее браке с Богданом нет никакой информации.

Анна призналась, что после расставания и она, и ее экс-супруг удалили все совместные фото из соцсетей. Тогда Холостяк попросил девушку признаться, есть ли у нее какие-либо чувства к экс-супругу.

"Я просто не хочу говорить на эту тему. Уже два года прошло, ничего нет", – ответила ему Анна.

Анна Богдан
Анна Богдан
Фото: instagram.com/hannastorozhuk

Вероятно, эта тема до сих пор интересует Холостяка еще и по той причине, что в одном из выпусков, в квартире у Ани, он увидел ее свадебные фото, которые стояли на видном месте. Но девушка расставила все точки над "і" и убедила Михаила, что эта история уже в прошлом.

Анна Богдан была замужем за юристом и экс-главой Офиса Президента – Андреем Богданом. Пара была вместе три года, полтора из которых – в браке.

Ранее мы рассказывали, что известно о трех финалистках проекта "Холостяк-11".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Как и когда снимают пост-шоу Холостяка - Анна Богдан описала все подробности Джессика из Холостяка повторила образ Моники Беллуччи. Похожа? (голосование) Анна Богдан после неловкой ситуации на Холостяке объяснила, почему хочет иметь троих детей
Анна Богдан Холостяк 11
Реклама

Новости партнеров

Основные симптомы индийского штамма коронавируса
Основные симптомы индийского штамма коронавируса
Билык шокировала откровением о больном брате: мурашки по коже
Билык шокировала откровением о больном брате: мурашки по коже
“Влюблена как дура” : Кароль заинтриговала поклонников
“Влюблена как дура” : Кароль заинтриговала поклонников
Горячая штучка: Моника Беллучи засветила декольте для D&G
Горячая штучка: Моника Беллучи засветила декольте для D&G

Популярные статьи

Сегодня, 12:42Звездно

Он спас меня: разведенная Алина Гросу подтвердила роман с российским актером

Вчера, 18:50Звездно

Go_A принесли Украине новый рекорд на Евровидении-2021

Вчера, 15:51Вкусно

15 секретов идеального домашнего печенья. Один из них – не нужно интенсивно замешивать тесто

Вчера, 09:00Актуально

ТОП-7 развлечений на каждый день недели: для себя, семьи и друзей

Вчера, 06:50Психо

Гороскоп на сегодня 20 мая для всех знаков зодиака: Львы, будьте смелее в своих желаниях!

Вчера, 05:20Events

С Днем вышиванки: поздравления, картинки и стихи

19 маяЗвездно

Постановщик номера Go_A на Евровидении взбешен из-за обвинений в плагиате: Во мне кипит

19 маяEvents

Как применять соду на участке: ТОП-7 лайфхаков для садоводов

19 маяEvents

Поздравления с днем рождения подруге в прозе и стихах

19 маяЗвездно

Go_A на Евровидении борется за лидерство с Manizha. Оба выступления – рекордсмены по просмотрам

19 маяВкусно

12 рецептов, которые заставят полюбить скумбрию еще сильнее

19 маяЗвездно

Постановщиков номера Go_A на Евровидении-2021 обвинили в краже идеи: детали скандала

19 маяЗдорово

Какой чай поможет взбодриться лучше кофе и преодолеть стресс

19 маяПсихо

Гороскоп на сегодня 19 мая для всех знаков зодиака: Стрельцы, не будьте нытиком!

19 маяЗвездно

Манижа в огромном платье выступила на Евровидении-2021. Она тоже прошла в финал (видео)

18 маяЗвездно

Наши – рулят! Go_A зажгли в первом полуфинале Евровидения-2021 (видео)

Новости партнеров

"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
Чего нельзя делать после вакцинации от КОВИД: советы врачей
Чего нельзя делать после вакцинации от КОВИД: советы врачей
Пономарев назвал условие успеха Go_A на "Евровидении"
Пономарев назвал условие успеха Go_A на "Евровидении"
Вакцинированным в 2021г. от COVID придется снова делать прививки?
Вакцинированным в 2021г. от COVID придется снова делать прививки?
Кинозвезды Голливуда 90-х: как они сейчас выглядят на самом деле
Кинозвезды Голливуда 90-х: как они сейчас выглядят на самом деле
Спливла неймовірна правда про госпіталізацію Бузової
Спливла неймовірна правда про госпіталізацію Бузової
Лорак позировала в джинсах с высокой талией и белоснежном топе
Лорак позировала в джинсах с высокой талией и белоснежном топе
"Що ви зробили зі своєю красою": Марченко розкритикували у Мережі
"Що ви зробили зі своєю красою": Марченко розкритикували у Мережі

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять