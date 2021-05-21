Холостяк вынудил Анну Богдан признаться, есть ли у нее чувства к бывшему супругу – экс-главе Офиса президента

Еще в самом начале проекта выяснилось, что Анна полтора года была замужем. Однако Богдан не любит обсуждать эту тему, а особенно с Холостяком

Михаил Заливако, Анна Богдан, Андрей Богдан Фото: Facebook-страница Андрея Богдана, пресс-служба, instagram.com/hannastorozhuk

Разгар финала проекта "Холостяк-11". Реалити уже покинула Розали Номбре, осталось две девушки – Юля "Зайка" и Анна Богдан. К последней у Михаила Заливако возник интересный вопрос.

По словам Холостяка, когда он узнал, что у Богдан были отношения с известным юристом и экс-главой ОП, он решил прочесть об этом побольше в Сети. Но ничего не нашел. Тогда он поинтересовался у Анны, почему о ее браке с Богданом нет никакой информации.

Анна призналась, что после расставания и она, и ее экс-супруг удалили все совместные фото из соцсетей. Тогда Холостяк попросил девушку признаться, есть ли у нее какие-либо чувства к экс-супругу.

"Я просто не хочу говорить на эту тему. Уже два года прошло, ничего нет", – ответила ему Анна.

Анна Богдан Фото: instagram.com/hannastorozhuk

Вероятно, эта тема до сих пор интересует Холостяка еще и по той причине, что в одном из выпусков, в квартире у Ани, он увидел ее свадебные фото, которые стояли на видном месте. Но девушка расставила все точки над "і" и убедила Михаила, что эта история уже в прошлом.

Анна Богдан была замужем за юристом и экс-главой Офиса Президента – Андреем Богданом. Пара была вместе три года, полтора из которых – в браке.

Ранее мы рассказывали, что известно о трех финалистках проекта "Холостяк-11".

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