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Холостяк Тіматі покликав на побачення українку: коротко про Тетяну Бакуліну

Сьогодні, 18:45

Тетяна Бакуліна з Києва відразу ж вирішила взяти участь в проєкті, як тільки дізналася, що новим "холостяком" став російський репер Тіматі

Формат шоу "Холостяк" популярний в усьому світі. Не тільки в Україні завидні женихи вибирають собі наречених серед 30-ти красунь на проєкті.

У Росії в новому сезоні "Холостяка", ведучим якого недовго був український "ексхолостяк" Нікіта Добринін, головним героєм став співак Тіматі.

Одна з учасниць проєкту – українка на ім'я Тетяна Бакуліна, яка вперше за сім випусків шоу піде з "холостяком" на побачення.

Що відомо про українку на російському "Холостяку" – дізнайтеся в матеріалі Life Сьогодні.

Тетяна Бакуліна та Тімати
Тетяна Бакуліна та Тімати
Фото: instagram.com/timatiofficial, instagram.com/baku.lina

Тетяна Бакуліна: біографія

Тетяні 27 років, вона не виходила заміж, дітей у дівчини немає. Працює дизайнером інтер'єру. Вона народилася в невеликому містечку Єйську, Краснодарського краю, Росія. Там Тетяна проживала до 13 років. Зараз дівчина живе в Києві.

Тетяна Бакуліна
Тетяна Бакуліна
Фото: instagram.com/baku.lina

Виявилося, що щоліта батьки відправляли Таню до бабусі, в Полтаву.

Ось, що каже про своє дитинство Бакуліна: "Я просто звичайна дівчина з маленького міста. Спочатку це було місто Єйськ, Краснодарського краю, Росія. Курортне місто на березі Азовського моря, де я так любила з татом ловити таранку і бичків. Саме там я жила з батьками до 13 років, дивилася "Фабрику зірок", слухала "Три крапки", Eminem, грала в баскетбол, намалювала першого графіті і ловила ящірок на покинутому льотному училищі".

Хобі життєві принципи

Тетяна любить малювати картини в стилі pop art, обожнює баскетбол і екстрим. Вірить, що силою думки і бажанням можна додати будь-якій речі або події значущості.

Тетяна Бакуліна
Тетяна Бакуліна
Фото: instagram.com/baku.lina

Улюблена пісня Тіматі – "Маленький принц". Головними якостями чоловіка вважає почуття гумору і доброту, не любить егоїстів і нахабних чоловіків.

Нагадаємо, Нікіта Добринін прокоментував свою участь в російському "Холостяку".

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