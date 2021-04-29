Холостяк Тимати позвал на свидание украинку: коротко о Татьяне Бакулиной

Татьяна Бакулина из Киева сразу же решила принять участие в проекте, как только узнала, что новым "холостяком" стал российский рэпер Тимати

Формат шоу "Холостяк" популярен во всем мире. Не только в Украине завидные женихи выбирают себе невест среди 30-ти красоток на проекте.

В России в новом сезоне "Холостяка", ведущим которого недолго был украинский экс-"холостяк" Никита Добрынин, главным героем стал певец Тимати.

Одна из участниц проекта – украинка по имени Татьяна Бакулина, которая впервые спустя семь выпусков шоу отправится с "холостяком" на свидание.

Что известной об украинке на российском "Холостяке" – узнайте в материале Life Сегодня.

Татьяна Бакулина и Тимати Фото: instagram.com/timatiofficial, instagram.com/baku.lina

Татьяна Бакулина: биография

Татьяне 27 лет, она не была замужем, детей у девушки нет. Работает дизайнером интерьера. Она родилась в небольшом городке Ейске, Краснодарского края, Россия. Там Татьяна проживала до 13 лет. Сейчас девушка живет в Киеве.

Татьяна Бакулина Фото: instagram.com/baku.lina

Оказалось, что каждое лето родители отправляли Таню к бабушке, в Полтаву.

Вот, что говорит о своем детстве Бакулина: "Я просто обычная девчонка из маленького города. Сначала это был город Ейск, Краснодарского края, Россия. Курортный город на берегу Азовского моря, где я так любила с папой ловить таранку и бычков. Именно там я жила с родителями до 13 лет, смотрела "Фабрику звезд", слушала "Многоточие", Eminem, играла в баскетбол, нарисовала первое граффити и ловила ящериц на заброшенном летном училище".

Хобби жизненные принципы

Татьяна любит рисовать картины в стиле pop art, обожает баскетбол и экстрим. Верит, что силой мысли и желанием можно придать любой вещи или событию значимости.

Татьяна Бакулина Фото: instagram.com/baku.lina

Любимая песня Тимати – "Маленький принц". Главными качествами мужчины считает чувство юмора и доброту, не любит эгоистов и наглых мужчин.

Напомним, Никита Добрынин прокомментировал свое участие в российском "Холостяке".

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