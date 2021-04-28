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"Холостяк" Макс Михайлюк вперше став батьком &ndash; фото з пологового будинку

Сьогодні, 00:35

Молода мама поділилася першим фото з пологового будинку, на якому зображена ручка їх з Михайлюком дочки

Герой 10-го сезону шоу "Холостяк" Макс Михайлюк і його обраниця Даша Хлистун стали батьками – у них народилася дівчинка.

Новиною про народження їхньої першої дитини Даша поділилася в Instagram Stories, малятко назвали Аріаною.

Новоспечена мама поділилася першим фото з пологового будинку, на якому зображена ручка їх з Михайлюком дочки.

"Тепер я точно знаю, що таке щастя", – написала Даша Хлистун.

Нещодавно також повідомлялося, що Макс Михайлюк одружився на вагітній коханій.

Крім того, раніше обраниця Макса Михайлюка зізналася, що з початку вагітності встигла поправитися на 15 кілограмів.

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холостяк Даша Хлистун Макс Михайлюк
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