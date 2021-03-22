Нікіта Добринін більше не веде російський "Холостяк": що сталося

Добриніна замінять іншим телеведучим

Не встигли хейтери припинити обговорювати той факт, що український телеведучий Нікіта Добринін став ведучим російського шоу "Холостяк", як стало відомо, що він більше не вестиме проєкт. Про це повідомляє Teleprogramma.pro з посиланням на представників телеканалу ТНТ.

Виявилося, що Нікіті довелося припинити зйомки через те, що він заразився коронавірусом. Зазначимо, що Добринін і його дружина Даша Квіткова обидва перехворіли на COVID-19 в листопаді минулого року – якраз тоді, коли тривали зйомки російського "Холостяка".

Нікіта Добринін і Тіматі Фото: instagram.com/holostyak.tnt.official

Як говориться в повідомленні, до Нікіти ведучим шоу був обраний білоруський шоумен Дмитро Кохно. Він, до речі, теж заразився коронавірусом і не зміг зніматися. На місце Кохно вибрали Добриніна, який встиг знятися лише в двох випусках проєкту.

Нагадаємо, Нікіта Добринін прокоментував свою участь в російському "Холостяку".

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