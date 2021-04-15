Герой шоу Холостяк зізнався, що він гей і вибачився перед дівчатами-учасницями

Колтон Андервуд з шести років знав про свою орієнтацію, але приховував цей факт від близьких. Чоловік розкрив всю правду про себе в прямому ефірі ранкового шоу

А поки в Україні 11-й сезон "Холостяка" в самому розпалі, в США ексгерой "Холостяка" зізнався, що він гей. Колтон Андервуд знявся в 23-му сезоні популярного проєкту в 2019 році, а через два роки заявив про те, що його приваблюють чоловіки, а не жінки, повідомляє BBC.

"Я довгий час тікав від себе. Довгий час ненавидів себе. Я гей. Змирився з цим на початку цього року. І наступним кроком було зізнатися у всьому", – розповів Колтон в ефірі шоу Good Morning America.

Колтон Андервуд Фото: Getty Images

Оголосивши по телебаченню, що він гей, Колтон Андервуд також приніс вибачення не тільки переможниці проєкту – Кессі Рендольф, а й іншим дівчатам, які брали участь в шоу.

За словами Колтона, він знав про свою орієнтацію з шести років і довгий час приховував цей факт через те, що нібито прочитав в Біблії, що бути геєм – це гріх.

Колтон Андервуд Фото: Getty Images

До участі в проєкті Андервуд грав в американський футбол. Він завершив спортивну кар'єру в 2016 році. У "Холостяку" чоловік вибрав учасницю Кессі Рендольф. Пара розпалася минулого року.

Раніше ми повідомляли, хто з учасниць "Холостяка-11" залишив проєкт у шостому випуску.

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