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Холостяк Михайло Заливако активно лайкає Джесіку в Instagram (фото)

Сьогодні, 06:00

Вже сьогодні стане відомо, чи разом головний герой проєкту "Холостяк-11" і його обраниця – Анна Богдан, яка раніше поїхала з Джесікою до Одеси

Михайло Заливако лайкає фото Джесіки Чегі в Instagram
Михайло Заливако лайкає фото Джесіки Чегі в Instagram
Фото: instagram.com/kanyeeebear, instagram.com/antoniajessica

Нещодавно переможниця "Холостяка-11" Анна Богдан вирушила з ексучасницею проєкту Джесікою Чегі до Одеси. А головний герой "Холостяка" Михайло Заливако поїхав до рідного Харкова.

Life Сьогодні поспостерігали за поведінкою героїв проєкту в соцмережах і помітили, що протягом тижня Заливако, який в Instagram зареєстрований під ніком kanyeeebear, тисне на сердечка майже під кожним фото Джесіки Чегі на її сторінці в Instagram.

Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

Справедливості заради варто зазначити, що Михайло також лайкає і публікації Анни Богдан. Під фотографіями інших дівчат, які пройшли до "півфіналу" і фіналу "Холостяка", сердечок від Заливака не помічено.

Ну, звичайно ж, крім Розалі, з якою вони з Михайлом знайомі вже більше п'яти років. Заливако був підписаний на дівчину ще до початку проєкту.

І якщо "лайки" Михайла під фото Анни Богдан і Розалі ще зрозуміти можна, то як пояснити таку активність Холостяка в Instagram Джесіки, з якої вони розлучилися на шоу не на найпозитивнішій ноті?

Скріншот: Instagram

Раніше ми писали про реакцію глядачів на фінал "Холостяка-11".

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