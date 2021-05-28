Нова кінозірка: Юля Зайка з Холостяка знялася у популярному серіалі
27-річна Юлія Бельченко взяла участь у масштабних зйомках. Дівчина поділилася в Instagram своїми першими враженнями
27-річна Юля "Зайка" Бельченко, яка вилетіла з шоу "Холостяк", несподівано знялася у популярному серіалі "Кріпосна".
Про новий досвід телезірка розповіла на своїй сторінці в Instagram.
"Я дивилася всі серії "Кріпосної", – зізналася Юлія. – Дуже сподобалася героїня Лідія Шефер. Вона просто незрівнянна. Хто ж міг подумати, що мене коли-небудь запросять знятися в епізоді цього серіалу і стати частиною таких масштабних кінозйомок".
Підписники і друзі Бельченко привітали її й побажали успіхів у творчості.
- Тепер Кріпосну точно дивитимуся
- Недарма запросили, зовнішність справжньої аристократки, витончена
- Як це круто! Обожнюю цей серіал! З нетерпінням чекаю новий сезон
- Вам потрібно не в епізоді, а відразу Наталію Гончарову грати. І Шефер, якщо чесно, відпочиває.
- Чекатимемо третій сезон, хочеться вже побачити серію з тобою.
Нагадаємо, Юля "Зайка" не змогла перемогти у шоу "Холостяк-11". Дівчина зізналася Михайлу Заливаку у коханні, але той не зміг відповісти їй взаємністю. У фіналі проєкту "холостяк" обрав Анну Богдан.
Юля Бельченко пройшла тернистий шлях до успіху: працювала касиром у польському супермаркеті, на заводі з виготовлення пластикових деталей, а також фасувала чай і сиропи. Зараз вона живе в Україні – працює SMM-менеджером і займається графічним дизайном.
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