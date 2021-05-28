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Нова кінозірка: Юля Зайка з Холостяка знялася у популярному серіалі

Сьогодні, 08:37

27-річна Юлія Бельченко взяла участь у масштабних зйомках. Дівчина поділилася в Instagram своїми першими враженнями

Юля Зайка знялася в "Кріпосній"
Юля Зайка знялася в "Кріпосній"
Фото: Сьогодні

27-річна Юля "Зайка" Бельченко, яка вилетіла з шоу "Холостяк", несподівано знялася у популярному серіалі "Кріпосна".

Про новий досвід телезірка розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Фото: instagram.com/julz_seven

"Я дивилася всі серії "Кріпосної", – зізналася Юлія. – Дуже сподобалася героїня Лідія Шефер. Вона просто незрівнянна. Хто ж міг подумати, що мене коли-небудь запросять знятися в епізоді цього серіалу і стати частиною таких масштабних кінозйомок".

Фото: instagram.com/julz_seven

Підписники і друзі Бельченко привітали її й побажали успіхів у творчості.

  • Тепер Кріпосну точно дивитимуся
  • Недарма запросили, зовнішність справжньої аристократки, витончена
  • Як це круто! Обожнюю цей серіал! З нетерпінням чекаю новий сезон
  • Вам потрібно не в епізоді, а відразу Наталію Гончарову грати. І Шефер, якщо чесно, відпочиває.
  • Чекатимемо третій сезон, хочеться вже побачити серію з тобою.
Фото: instagram.com/julz_seven

Нагадаємо, Юля "Зайка" не змогла перемогти у шоу "Холостяк-11". Дівчина зізналася Михайлу Заливаку у коханні, але той не зміг відповісти їй взаємністю. У фіналі проєкту "холостяк" обрав Анну Богдан.

Юля Бельченко пройшла тернистий шлях до успіху: працювала касиром у польському супермаркеті, на заводі з виготовлення пластикових деталей, а також фасувала чай і сиропи. Зараз вона живе в Україні – працює SMM-менеджером і займається графічним дизайном.

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Джерело: Сьогодні
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