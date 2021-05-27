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Дар'я Ставнича з Холостяка назвала параметри своєї фігури і дала поради щодо здорового харчування

Сьогодні, 06:00

Ексучасниця "Холостяка-11" поділилася кількома корисними порадами щодо харчування, які допоможуть завжди бути в формі

Даша Ставнича
Даша Ставнича
Фото: instagram.com/stavnicha_dasha

Чемпіонка з бігу Даша Ставнича, яка раніше розкрила правду про український шоу-бізнес, розсекретила параметри своєї фігури і поділилася порадами щодо правильного харчування.

В Instastories ексучасниця проєкту "Холостяк-11" зізналася, що її зріст – 168 см, вага 54 кг, а параметри фігури – 85-62-97 см.

Скріншот: Instagram

Даша – професійна спортсменка, але навіть незважаючи на те, що в її житті багато спорту, велику увагу дівчина приділяє і харчуванню.

Ставнича поділилася кількома корисними порадами щодо правильного харчування.

Рахуємо калорії

"Я не рахую калорії, але вважаю важливим про них знати і розуміти, де білок, де жирний жир, а де корисний вуглевод. Тому всім новачкам рекомендую завантажити додаток FatSecret і буквально три-чотири тижні "моніторити" свій раціон харчування. Так ви відразу знайдете свої "косяки", навчитеся робити правильний вибір продуктів і зможете збирати свою тарілку на око", – ділиться Даша.

Головне, за словами дівчини, не перестаратися і не зациклюватися на постійному підрахунку калорій.

Дар'я Ставнича
Дар'я Ставнича
Фото: instagram.com/stavnicha_dasha

П'ємо воду

Дуже важливо підтримувати водний баланс організму і стежити, скільки води (не чаю, соку та інших напоїв) ви п'єте на день.

"Полюби пити воду! Завжди і за будь-яких обставин вода повинна бути в полі твого зору", – пише Даша в Instagram.

Додаємо овочі

Скоро літо, а це значить, що з'явиться можливість частіше їсти овочі і фрукти. Даша радить додавати овочі до кожного прийому їжі.

Даша Ставнича
Даша Ставнича
Фото: instagram.com/stavnicha_dasha

Пам'ятаємо про білок

Даша рекомендує завжди пам'ятати про їжу, насиченою білком. Щоразу, коли ви продумуєте собі меню на день, перевіряйте – чи достатньо білка у вашому раціоні.

Не забуваємо про корисні жири

Не варто уникати корисних жирів, які містяться, наприклад, в авокадо, горіхах, лляному маслі, темному шоколаді і натуральному йогурті.

Співвідношення 80 на 20

Даша радить дотримуватися правила 80/20, де 80% – це здорова цільна їжа, а 20% можна залишити на свої слабкості.

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