Переможниця Холостяка-11 після розлучення набрала 16 кг: фото до та після

Анна Богдан так переживала розрив з колишнім чоловіком, що їла тільки солодке і дуже багато

Фото: instagram.com/hannastorozhuk

Анна Богдан, яка стала переможницею 11-го сезону реаліті "Холостяк", поділилася архівними фото з того періоду, коли її складно було змусити сфотографуватися. Після розлучення дівчина набрала 16 кг і страждала від зайвої ваги.

В Instagram-пості Анна розповіла підписникам, що в той переломний момент свого життя вона їла тільки солодке. "Думаю не складно зрозуміти, що за той період у мене практично немає фото. Мене було складно змусити зробити хоч одне фото, так як я відразу розуміла, що воно мені не сподобається", – написала Богдан.

Анна Богдан +16 кг

Фото: instagram.com/hannastorozhuk

Вона зазначила, що до неї прийшло усвідомлення того, що їй не подобається відображення в дзеркалі. Тоді у Анни з'явилися і проблеми зі шкірою. Вона вирішила худнути.

Анна Богдан зараз

Фото: instagram.com/hannastorozhuk

Переможниця "Холостяка-11" худла поступово: вона відмовилася від солодкого, проводила багато часу в спортзалі. У коментарях вона написала, що за шість місяців скинула 13 кг.

Фоловери Анни Богдан похвалили її, а хтось написав, що і з +16 кг вона виглядала чарівно:

"Супер. Ви молодець"

"Вау! Аня, оце так! Ніколи б не повірила, якби не це фото"

"Все одно красуня нереальна, навіть з +16"

Скріншот: instagram.com/hannastorozhuk

Скріншот: instagram.com/hannastorozhuk

Раніше ми писали, що переможниця "Холостяка" Анна Богдан поїхала в Одесу зі своєю екс-суперницею Джесікою Чегі.

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