Переможниця Холостяка-11 після розлучення набрала 16 кг: фото до та після
Анна Богдан так переживала розрив з колишнім чоловіком, що їла тільки солодке і дуже багато
Анна Богдан, яка стала переможницею 11-го сезону реаліті "Холостяк", поділилася архівними фото з того періоду, коли її складно було змусити сфотографуватися. Після розлучення дівчина набрала 16 кг і страждала від зайвої ваги.
В Instagram-пості Анна розповіла підписникам, що в той переломний момент свого життя вона їла тільки солодке. "Думаю не складно зрозуміти, що за той період у мене практично немає фото. Мене було складно змусити зробити хоч одне фото, так як я відразу розуміла, що воно мені не сподобається", – написала Богдан.
Вона зазначила, що до неї прийшло усвідомлення того, що їй не подобається відображення в дзеркалі. Тоді у Анни з'явилися і проблеми зі шкірою. Вона вирішила худнути.
Переможниця "Холостяка-11" худла поступово: вона відмовилася від солодкого, проводила багато часу в спортзалі. У коментарях вона написала, що за шість місяців скинула 13 кг.
Фоловери Анни Богдан похвалили її, а хтось написав, що і з +16 кг вона виглядала чарівно:
- "Супер. Ви молодець"
- "Вау! Аня, оце так! Ніколи б не повірила, якби не це фото"
- "Все одно красуня нереальна, навіть з +16"
Раніше ми писали, що переможниця "Холостяка" Анна Богдан поїхала в Одесу зі своєю екс-суперницею Джесікою Чегі.
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