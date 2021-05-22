Юля Зайка про фінал Холостяка: Серце розірвалося, як кулька, в яку встромили кинджал

Дівчина зізналася Михайлу Заливаку в любові, але він не зміг відповісти їй взаємністю. У фіналі проєкту Холостяк обрав Анну Богдан

Юля "Зайка" Бельченко Фото: instagram.com/julz_seven

Не тільки шанувальники Юлії "Зайки" Бельченко засмучені через фінал проєкту "Холостяк-11", в якому Михайло Заливако вибрав Анну Богдан – сумує і сама Юля.

Дівчина зізналася, що її серце розбите і вона не очікувала такого результату подій. Про свої почуття і переживання вона написала в Instagram.

"Ти сказав, що це не любов...Відчуття такі, ніби моє серце розірвалося, як повітряна куля, в яку встромили кинджал. Усередині кров повільно стікає з залишків розбитого серця вниз по внутрішніх стінках мого тіла...Мені погано...огидне відчуття! Коли розбивається серце – всередині порожнеча, вакуум і пече біль. В голові дзвенить лише одне питання: за що ти так зі мною?" – написала Юля.

Юля "Зайка" Бельченко та Михайло Заливако Фото: instagram.com/julz_seven

На проєкті Юля не могла розібратися в своїх почуттях, майже завжди дівчина була досить пригніченою, не проявляла ініціативу, з Михайлом у них виникали суцільні непорозуміння – і це незважаючи на те, що дівчина досить рано зрозуміла, що закохалася в Холостяка. Все привело до того, що дівчина залишила проєкт в дев'ятому випуску.

Пізніше Юля усвідомила, що вона любить Михайла і не готова його відпускати. Дівчина написала листа Холостякові з проханням зустрітися і поговорити. Заливако погодився і все це призвело до повернення Юлі "Зайки" на проєкт. Нарешті дівчина змогла зізнатися Холостякові в своїх почуттях.

Дива, на жаль, не відбулося – Михайло вибрав Анну Богдан і не зміг відповісти взаємністю на слова "Зайки" про кохання.

Нагадаємо, Розалі сподівається зустріти чоловіка мрії після вильоту з "Холостяка-11".

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