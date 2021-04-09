"Холостяк-11": хто несподівано залишив проєкт в шостому випуску

Дізнайтеся, кого Михайло Заливако відправив додому

Завершився вже шостий випуск проєкту "Холостяк-11", де Михайло Заливако шукає собі обраницю. Дізнайтеся, кого чоловік відправив додому на цьому тижні. У цьому епізоді дві дівчини залишили проєкт.

Досить несподівано залишила проєкт повітряна гімнастка Єлизавета Крутікова. Незважаючи на те, що спочатку у дівчини склалися теплі стосунки з "холостяком", після їхнього особистого побачення Ліза стала більш закритою і постійно підозрювала Михайла в нещирості.

Фото: instagram.com/elkrutikova

"Холостяку" не сподобалося, що дівчина ніби вибудувала між ними бар'єр зі своїх страхів і сумнівів, тому відправив Єлизавету додому.

За словами Михайла, йому було складно відпускати Лізу, оскільки вона йому дуже подобалася. А Ліза, в свою чергу, повідомила "холостяку", що їй було дуже важко перебувати на проєкті.

Фото: скріншот відео

Ще однією дівчиною, яка залишила проєкт, стала Катя. "Холостяк" пояснив, що між ними були досить прохолодні стосунки – дівчина ніби соромилася Михайла і не могла прямо відповідати на його запитання, не була щирою.

Фото: скріншот відео

Раніше ми розповідали, хто залишив проєкт "Холостяк-11" в п'ятому випуску.

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