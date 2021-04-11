Чекаю на другий сезон Маски: Злата Огневич прокоментувала свою перемогу в гіпершоу

Співачка в костюмі Сонця стала тріумфаторкою найпопулярнішого шоу країни

Вчора на телеканалі "Україна" показали грандіозний фінал гіпершоу "Маска", і ми нарешті дізналися, хто переховувався в костюмі Сонця. Здогадки зіркових детективів виявилися правильними, адже це була Злата Огневич!

Після фіналу Злата зізналася, що дуже рада тому, що її запросили до участі в супершоу "Маска". Артистка з нетерпінням чекає не другий сезон. І ми теж!

Злата Огневич Фото: телеканал "Україна"

Ми намагались вас заплутати, але ви такі розумні і кмітливі, що це практично нереально зробити! Але, погодьтесь зі мною, в ефірі, коли був Ворон, ви трошки заплутались – я для цього зробила все, що було в моїх силах", – поділилася переможниця гіпершоу "Маска" Злата Огневич в ефірі телеканалу "Україна".

Дивіться момент зняття маски Сонця. Це було незабутньо!

Шоу "Маска" – найпопулярніша розважальна програма року на українському телебаченні*. За аудиторією 18+ (міста 50 тис. +), Частка випуску від 03.04.21 склала 23,64%, рейтинг – 8,75%, частка в момент зняття маски – 30,98%**. Охоплення за 11 випусків 13 383 375 глядачів***.

Раніше ми також розповіли, хто ховався в костюмі Дракона на шоу "Маска".

*Серед розважальних проєктів, по аудиторіях 18-54 (міста 50+), 14-60 (міста 50+), 18+ (міста 50+), 4+ (вся Україна).

**Частка, рейтинг, частка в момент зняття маски випуску від 03.04.21, за аудиторією 18+ (міста 50+), дані попередні.

***Охоплення за 11 випусків. Аудиторія 4+, вся Україна.

Всі подробиці в спецтемі Все про шоу "Маска"

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