Злата Огнєвіч влаштувала кастинг наречених: Є кілька чоловіків

Українська співачка в ефірі телеканалу "Україна" поділилася деякими подробицями свого особистого життя

На кухню Марії Мельник в рубрику "Смачний ексклюзив" прийшла популярна співачка, переможниця гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна" – Злата Огнєвіч. Під час відвертого інтерв'ю в програмі "Ранок з Україною" артистка розповіла, як влаштувала кастинг в пошуках свого ідеального чоловіка і чому не збирається влаштовувати гучне весілля.

Нещодавно Злата Огнєвіч презентувала пісню "Я твоя єдина". Зірка зізнається: ця композиція – своєрідний маніфест всіх наречених і в якійсь мірі для неї.

Злата Огнєвіч и Марія Мельник Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Я влаштувала кастинг і вибираю свого чоловіка. Так, зараз у мене є кілька чоловіків, з якими я спілкуюся. І коли я зрозумію, що з одним з них я хочу піти на серйозне побачення, звичайно, він залишиться один ", – поділилася співачка Злата Огнєвіч.

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А ось до штампу в паспорті артистка ставиться спокійно – вважає, що це бюрократичні тонкощі, які жодним чином не впливають на справжність почуттів.

"Ці гроші краще витратити на подорож, на емоції, ніж кликати 200 людей, накривати стіл. Звичайно, ми запросимо наших друзів, людей, яких ми добре знаємо, моїх батьків і батьків нареченого ", – зазначила співачка.

Раніше Злата Огнєвіч жахнулася станом дитячих лікарень.

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