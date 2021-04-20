Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Злата Огнєвіч влаштувала кастинг наречених: Є кілька чоловіків

Сьогодні, 15:35

Українська співачка в ефірі телеканалу "Україна" поділилася деякими подробицями свого особистого життя

На кухню Марії Мельник в рубрику "Смачний ексклюзив" прийшла популярна співачка, переможниця гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна" – Злата Огнєвіч. Під час відвертого інтерв'ю в програмі "Ранок з Україною" артистка розповіла, як влаштувала кастинг в пошуках свого ідеального чоловіка і чому не збирається влаштовувати гучне весілля.

Нещодавно Злата Огнєвіч презентувала пісню "Я твоя єдина". Зірка зізнається: ця композиція – своєрідний маніфест всіх наречених і в якійсь мірі для неї.

Злата Огнєвіч и Марія Мельник
Злата Огнєвіч и Марія Мельник
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Я влаштувала кастинг і вибираю свого чоловіка. Так, зараз у мене є кілька чоловіків, з якими я спілкуюся. І коли я зрозумію, що з одним з них я хочу піти на серйозне побачення, звичайно, він залишиться один ", – поділилася співачка Злата Огнєвіч.

А якщо ваші друзі вже знайшли свою половинку і в квітні святкують весілля – рекомендуємо подивитися наш календар подарунків.

А ось до штампу в паспорті артистка ставиться спокійно – вважає, що це бюрократичні тонкощі, які жодним чином не впливають на справжність почуттів.

"Ці гроші краще витратити на подорож, на емоції, ніж кликати 200 людей, накривати стіл. Звичайно, ми запросимо наших друзів, людей, яких ми добре знаємо, моїх батьків і батьків нареченого ", – зазначила співачка.

Раніше Злата Огнєвіч жахнулася станом дитячих лікарень.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Нікому нічого не винна: Злата Огнєвіч відреагувала на скандал навколо її декольте і гімну Відпалі груди та іграшка з землею: Злата Огневич розповіла про жахливі історії з життя Злата Огнєвіч про важке розставання: "Я багато працювала над собою, щоб знову довіряти людям"
Злата Огневич
Реклама

Новини партнерів

Это то, что нужно успеть сделать на вашей даче в апреле
Это то, что нужно успеть сделать на вашей даче в апреле
Обнаженная модель заставила поклонников пускать слюни
Обнаженная модель заставила поклонников пускать слюни
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Ани Лорак шокировала гигантской грудью
Ани Лорак шокировала гигантской грудью

Популярні статті

Сьогодні, 10:40Смачно

Великдень-2021: як пофарбувати яйця харчовими барвниками

Сьогодні, 05:40Психо

Гороскоп на сьогодні 20 квітня для всіх знаків зодіаку: Леви, будьте готові до шаленої пристрасті!

Вчора, 18:36Зірково

Дружина Миколи Тищенка показала підготовку до скандальної вечірки

Вчора, 13:32Смачно

Пшоно – це не тільки каша. 10 рецептів, які вас приємно здивують

Вчора, 13:16Фаново

Коли Вальпургієва ніч у 2021 році: дата і головні прикмети

Вчора, 12:16Зірково

Колишня хатня обітниця Пугачової і Кіркорова купила однокімнатну квартиру в Москві: Жила як у Христа за пазухою

Вчора, 11:07Зірково

Лариса Доліна показала себе без фотошопу і нарвалася на критику: Хірург явно попрацював

Вчора, 10:45Смачно

Смачна та і пишна паска на Великдень: рецепт на літр молока

Вчора, 10:38Events

Вербний тиждень-2021: милі картинки і добрі привітання

Вчора, 05:49Психо

Гороскоп на сьогодні 19 квітня для всіх знаків зодіаку: Терези, побудьте наодинці!

18 квітняЗірково

Галкін показав розкішний подарунок Пугачовій від Лободи: Це неймовірно!

18 квітняЗірково

Оля, що з очима? Полякову без макіяжу засипали питаннями про ботокс і операції

18 квітняПсихо

Гороскоп на тиждень 18-24 квітня: всі знаки зодіаку

18 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 18 квітня для всіх знаків зодіаку: Овен стане секс-гігантом!

17 квітняEvents

Як найшвидше перевірити кислотність ґрунту на ділянці: два простих лайфхаки

17 квітняЗірково

Сльози Чарльза і возз'єднання Вільяма і Гаррі: як пройшла церемонія прощання з принцом Філіпом

Новини партнерів

Милейшая фигуристка, которая покорит вас улыбкой и фигурой
Милейшая фигуристка, которая покорит вас улыбкой и фигурой
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Без кефира и творога: названы главные правила ужина
Без кефира и творога: названы главные правила ужина
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
Названа любимая «еда» коронавируса
Названа любимая «еда» коронавируса
Украинская певица откровенно рассказала об изменах экс-мужа
Украинская певица откровенно рассказала об изменах экс-мужа

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти