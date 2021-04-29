Холостячка-2: хто став наступною героїнею шоу

Довгий час глядачам було цікаво, хто ж стане наступницею Ксенії Мішиної. Цей момент настав!

Після завершення першого сезону шоу "Холостячка", де головною героїнею була Ксенія Мішина, всі довго чекали, хто ж стане наступною героїнею проєкту.

Тепер же стало відомо, що в другому сезоні "Холостячки" учасники боротимуться за серце Злати Огнєвіч!

Злата Огневич Фото: instagram.com/zlata.ognevich

За словами Злати, той факт, що вона артистка дуже ускладнює її стосунки з чоловіками.

"Я завжди чесно попереджала, що можу пропадати на зйомках і гастролях. І на початку стосунків чоловік це приймав. Проте з часом, на жаль, з’являлися ревнощі до моєї роботи і вимога зробити вибір. Мій шлях до себе розпочався рік тому після болючого розриву стосунків, які я вважала ідеальними. Я дуже хочу сім’ю, але люди не повинні розчинятися тільки в стосунках. Для мене важливий спільний розвиток у парі, коли і в чоловіка, і в жінки є своя справа, у яку вони залучені всією душею. Тому я йду на "Холостячку", щоб зустріти чоловіка своєї мрії", – ділиться Злата Огнєвіч в інтерв'ю СТБ.

Співачка Злата Огнєвіч Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огнєвіч зізнається, що в чоловіках її підкуповують інтелект і почуття гумору. Новій Холостячці важливо, щоб чоловік не тільки поділяв із нею такі цінності як любов до дітей і своєї сім’ї, а й приймав її професійний розвиток.

Нагадаємо, Олексій Тригубенко з "Холостячки" зізнався, чи стежить за життям Ксенії Мішиної.

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