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Голова ДМСУ про розлучення з дружиною і роман з "Настею з Уханя": "Це дуже важке рішення"

Сьогодні, 16:57

Максим Соколюк і Анастасія Зінченко вперше розповіли про свої стосунки

У "дівчинки з собачкою з Ухань" Анастасії Зінченко і голови міграційної служби України Максима Соколюка, які нещодавно одружилися, – дуже цікава історія кохання. Максим допоміг Анастасії вибратися з Китаю, коли пандемія COVID-19 тільки почалася. Пара довго спілкувалася по телефону, обговорюючи не тільки формальні питання, а й особисті. Максим та Анастасія розповіли свою історію.

Максим Соколюк та Анастасія Зінченко
Максим Соколюк та Анастасія Зінченко
Фото: instagram.com/nastyazinchenko_

Через місяць після спілкування у Максима Соколюка виникла симпатія до 23-річної Насті. Про свої почуття він навіть розповів їй в листі, який вручив при першій зустрічі. Але був один нюанс – на той момент Соколюк був все ще одружений. У чоловіка двоє дітей. В інтерв'ю YouTube-програмі Без комплексів Соколюк розповів про знайомство з дружиною Юлією. Це були його перші серйозні стосунки.

"Ми познайомилися давно, задовго до весілля. Але стосунки не склалися, а потім ми випадково зустрілися десь через п'ять років і згадали, що вже спілкувалися. Потім зав'язалися стосунки", – розповів голова ДМСУ.

Колишня дружина та діти Максима Соколюка
Колишня дружина та діти Максима Соколюка
Фото: Скріншот з YouTube

За словами Максима, коли ще у них з Настею не зав'язалися романтичні стосунки, він одразу сказав дівчині, що одружений і у нього є діти. У момент їх із Зінченко знайомства в шлюбі чиновника почалися проблеми. За словами Максима, він загалом переживав непростий період – переоцінку життя і своїх прагнень.

"Для чоловіка це дуже важке рішення. При наявності двох дітей, це дуже важко, – каже Максим, уточнивши, що Юлія не знала про те, що в його житті з'явилася Настя. – Я розумію, що завдав психологічний удар людині (дружині – Ред.)".

За словами Насті, Максим почав шлюборозлучний процес з дружиною, коли вона ще була в Ухані. І на той момент, коли вона приїхала до України, Соколюк вже розлучився з дружиною.

Пара стала жити разом через півтора місяця після приїзду Насті з Уханя. А вже восени Соколюк освідчився коханій.

Нагадаємо, "Настя з Уханя" і голова Держміграційної служби стрибнули в сніг напівголими.

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