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Іво Бобул прокоментував чутки про його молодих коханок: "Можемо співати, спілкуватися"

Сьогодні, 12:39

Артист одружений вчетверте

Народний артист України, відомий співак Іво Бобул, який розповів про розлучення з третьою дружиною, прокоментував чутки про його молодих коханок.

В інтерв'ю "Зірковому шляху" на телеканалі "Україна" він відповів на запитання журналістів про романи з молодими артистками.

"Ну нехай говорять, що я можу сказати? Я живу вдома, з родиною. Без молодої дівчини. У мене свої канони. Можемо співати, можемо спілкуватися. І все", – каже Бобул.

Іво Бобул
Іво Бобул
Фото: facebook.com/ivo.bobul.94

Зазначимо, що Іво Бобул одружений чотири рази. Третій шлюб артиста, найвідоміший, – зі співачкою Лілією Сандулесою. Вони прожили разом 10 років.

Від першого шлюбу у Іво Васильовича є син, який проживає в США. Із другою дружиною Галиною – робітницею торгової сфери – артист прожив цілих 12 років. Від цього шлюбу у нього є дочка Людмила.

Душевний спокій Іво Бобул нарешті знайшов в обіймах четвертої дружини, психологині за фахом, Наталії. Подружжя виховує сина Данила.

Нагадаємо, Іво Бобул розповів, чому рідна мати відмовилася від нього.

Повне інтерв'ю Іво Бобула для "Зіркового шляху" на телеканалі "Україна" дивіться нижче:

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