"Настя з Уханя" і голова Держміграційної служби стрибнули в сніг напівголими: відео
Дівчина зняла свого бойфренда в смішному відео
Українка Анастасія Зінченко, відома як "дівчинка з собачкою з Уханя", зняла потішний ролик зі своїм бойфрендом, главою міграційної служби України Максимом Соколюком.
Днями Настя знову застрягла за кордоном – цього разу в Занзібарі. Разом з главою ДМСУ вона не могла повернутися в Україну три дні. З нагоди нової пригоди дівчина вирішила записати "божевільне" відео.
"Наша божевільна ідея. Телепортація в сніжний Київ", – написала Настя Зінченко в Instagram.
У ролику Настя і Максим підстрибують на березі океану в Занзібарі, але приземляються вже в сніжній Україні. При цьому обидва одягнені в купальники.
Навіть посада Максима Соколюка не стала перешкодою, щоб він знявся в смішному ролику зі своєю коханою.
Нагадаємо, що 13 лютого Настя Зінченко повідомила в соцмережі, що вони з Максимом Соколюком та іншими туристами не змогли вилетіти з Занзібару. Як причину скасування рейсу спочатку назвали погодні умови, але пізніше SkyUp повідомив про технічні проблеми літака. У підсумку за кілька годин літак полагодили. Але для того, щоб злетіти, знадобилося внести зміни в маршрут і отримати дозвільні документи. Так українці застрягли в країні на три дні.
Раніше туристи, які застрягли на Занзібарі, в деталях розповіли, що їм довелося пережити.
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