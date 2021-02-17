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"Настя з Уханя" і голова Держміграційної служби стрибнули в сніг напівголими: відео

Сьогодні, 19:30

Дівчина зняла свого бойфренда в смішному відео

Українка Анастасія Зінченко, відома як "дівчинка з собачкою з Уханя", зняла потішний ролик зі своїм бойфрендом, главою міграційної служби України Максимом Соколюком.

Днями Настя знову застрягла за кордоном – цього разу в Занзібарі. Разом з главою ДМСУ вона не могла повернутися в Україну три дні. З нагоди нової пригоди дівчина вирішила записати "божевільне" відео.

Настя Зінченко і Максим Соколюк
Настя Зінченко і Максим Соколюк
Фото: instagram.com/nastyazinchenko_

"Наша божевільна ідея. Телепортація в сніжний Київ", – написала Настя Зінченко в Instagram.

У ролику Настя і Максим підстрибують на березі океану в Занзібарі, але приземляються вже в сніжній Україні. При цьому обидва одягнені в купальники.

Навіть посада Максима Соколюка не стала перешкодою, щоб він знявся в смішному ролику зі своєю коханою.

Настя Зінченко і Максим Соколюк зняли відео челлендж
Відео: instagram.com/nastyazinchenko_

Нагадаємо, що 13 лютого Настя Зінченко повідомила в соцмережі, що вони з Максимом Соколюком та іншими туристами не змогли вилетіти з Занзібару. Як причину скасування рейсу спочатку назвали погодні умови, але пізніше SkyUp повідомив про технічні проблеми літака. У підсумку за кілька годин літак полагодили. Але для того, щоб злетіти, знадобилося внести зміни в маршрут і отримати дозвільні документи. Так українці застрягли в країні на три дні.

Раніше туристи, які застрягли на Занзібарі, в деталях розповіли, що їм довелося пережити.

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