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Глава ГМСУ о разводе с супругой и романе с "Настей из Уханя": "Это очень тяжелое решение"

Сегодня, 16:57

Максим Соколюк и Анастасия Зинченко впервые рассказали о своих отношениях

У "девочки с собачкой из Уханя" Анастасии Зинченко и главы миграционной службы Украины Максима Соколюка, которые недавно поженились, – очень интересная история любви. Максим помог Анастасии выбраться из Китая, когда пандемия COVID-19 только началась. Пара долго общалась по телефону, обсуждая не только формальные вопросы, но и личные. Максим и Анастасия рассказали свою историю.

Максим Соколюк и Анастасия Зинченко
Максим Соколюк и Анастасия Зинченко
Фото: instagram.com/nastyazinchenko_

Спустя месяц после общения у Максима Соколюка возникла симпатия к 23-летней Насте. О своих чувствах он даже рассказал ей в письме, которое вручил при первой встрече. Но был один нюанс – на тот момент Соколюк был все еще женат. У мужчины двое детей. В интервью YouTube-программе Без комплексов Соколюк рассказал о знакомстве с супругой Юлией. Это были его первые серьезные отношения.

"Мы познакомились давно, задолго до свадьбы. Но отношения не сложились, а потом мы случайно встретились где-то через пять лет и вспомнили, что уже общались. Потом завязались отношения", – рассказал глава ГМСУ.

Бывшая супруга и дети Максима Соколюка
Бывшая супруга и дети Максима Соколюка
Фото: Скриншот из YouTube

По словам Максима, когда еще у них с Настей не завязались романтические отношения, он сразу сказал девушке, что он женат и у него есть дети. В момент их с Зинченко знакомства в браке чиновника начались проблемы. По словам Максима, он в целом переживал непростой период – переоценку жизни и своих стремлений.

"Для мужчины это очень тяжелое решение. При наличии двоих детей, это очень тяжело", – говорит Максим, уточнив, что Юлия не знала о том, что в его жизни появилась Настя, – Я понимаю, что нанес психологический удар человеку".

По словам Насти, Максим начал бракоразводный процесс с супругой, когда она еще была в Ухане. И на тот момент, когда она приехала в Украину, Соколюк уже расстался с супругой.

Пара стала жить вместе спустя полтора месяца после приезда Насти из Уханя. А уже осенью Соколюк сделал возлюбленной предложение.

Напомним, "Настя из Уханя" и глава Госмиграционной службы прыгнули в снег полуголыми.

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