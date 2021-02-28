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Так романтично! Дженніфер Лопес із нареченим поділилися фотографіями з Домінікани

Сьогодні, 17:40

51-річна співачка зачарувала мережу фото з Алексом Родрігесом

Дженніфер Лопес зачарувала Мережу фото зі своїм нареченим Алексом Родрігесом. Нагадаємо, що зіркова пара переносила весілля вже два рази.

Свіжими знімками знаменитість поділилася з фанами в Instagram-акаунті. На фото Джей Ло потопає в обіймах Алекса, який пристрасно цілує кохану.

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес
Фото: instagram.com/jlo

На Лопес біла футболка і джинси в тон. Родрігес одягнув сірі штани і білу футболку з коміром. Дуже гармонійні луки.

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес
Фото: instagram.com/jlo

Зараз Дженніфер Лопес зайнята роботою в новому фільмі, зйомки якого проходять в Домініканській республіці. Туди і відправився Алекс Родрігес, щоб відвідати майбутню дружину.

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Дженніфер Лопес нещодавно зізналася, що вони з Алексом відклали весілля через пандемію коронавірусу.

"Нам довелося скасувати весілля через COVID-19, через карантин. І насправді ми зробили це двічі, про що люди не знають", – сказала Лопес.

Артистка також заявила, що вони з нареченим зверталися до сімейного психолога через труднощі, які виникли в період локдауну. Терапія допомогла закоханим.

Раніше 51-річна Дженніфер Лопес показала фігуру в бікіні без фільтрів і фотошопу.

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