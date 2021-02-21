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"Настя з Уханя" і глава ДМСУ Соколюк після весілля зробили парні татуювання (фото)

Сьогодні, 10:39

Пара одружилася 20 лютого

Глава Державної міграційної служби Максим Соколюк і українка Анастасія Зінченко, яка раніше застрягла в китайському місті Ухані через небажання евакуюватися без свого цуценяти, одружилися. Цією новиною Анастасія поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Дівчина опублікувала весільне фото з коханим, повідомивши, що вони з Соколюком офіційно уклали шлюб 20 лютого.

Максим Соколюк і Анастасія Зінченко
Максим Соколюк і Анастасія Зінченко
Фото: instagram.com/nastyazinchenko_

Весілля закохані провели скромно, а після – вирушили в салон татуювання, щоб зробити парні написи.

Скріншот: instagram.com/stories/nastyazinchenko_

Настя розповіла, що вони з Максимом провели день так, як мріяли: після розпису поїли бургери, потім була фотосесія, а потім вони зробили татуювання.

Скріншот: instagram.com/stories/nastyazinchenko_

В Instastories Зінченко також поділилася кількома фотографіями процесу, зазначивши, що їй було боляче бити татуювання.

Скріншот: instagram.com/stories/nastyazinchenko_

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Скріншот: instagram.com/stories/nastyazinchenko_

Максим Соколюк і Настя Зінченко познайомилися 20 лютого 2020 року, коли дівчину намагалися евакуювати з міста Уханя. Глава міграційної служби допомагав дівчині повернутися додому в Україну, але після їхнє спілкування переросло в роман. У травні минулого року вони заручилися.

Раніше ми писали, що "Настя з Уханя" і глава Держміграційної служби стрибнули в сніг напівоголеними.

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