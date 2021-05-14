Галкін поділився новим фото підрослої дочки Пугачової і вона сама чарівність
Деякі з прихильників Алли Борисівни сперечаються про те, на кого схожа дівчинка
Максим Галкін і Алла Пугачова виховують двійнят Лізу і Гаррі. Нещодавно щасливий батько з донькою провели екскурсію по зоряному саду, а тепер Галкін показав нове фото Лізи, яке викликало захват у фоловерів.
На знімку, опублікованому в Instagram-акаунті артиста, дочка Алли Борисівни відображена в рожевому пальто серед квітів. "Дівчинка в рожевому", – коротко підписав кадр Максим Галкін.
У коментарях його підписники написали сотні слів на адресу Лізи, зазначивши, що вона дуже мила, а хтось із користувачів зауважив, що в дівчинці немає нічого від Примадонни.
- "Рожевий Лізі дуже личить, сама ніжність"
- "Їй дуже личить! Ви дуже добре одягаєте дітей"
- "Красива дівчинка"
- "Алиного немає нічого"
- "Мені дуже подобається, як одягаєте дітей! Зі смаком, модно, по-дитячому"
Раніше повідомлялося, що Кіркоров не налагодив особисте життя після Пугачової через високу планку.
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