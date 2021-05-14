Галкін поділився новим фото підрослої дочки Пугачової і вона сама чарівність

Деякі з прихильників Алли Борисівни сперечаються про те, на кого схожа дівчинка

Максим Галкін і Алла Пугачова виховують двійнят Лізу і Гаррі. Нещодавно щасливий батько з донькою провели екскурсію по зоряному саду, а тепер Галкін показав нове фото Лізи, яке викликало захват у фоловерів.

На знімку, опублікованому в Instagram-акаунті артиста, дочка Алли Борисівни відображена в рожевому пальто серед квітів. "Дівчинка в рожевому", – коротко підписав кадр Максим Галкін.

Фото: instagram.com/maxgalkinru

У коментарях його підписники написали сотні слів на адресу Лізи, зазначивши, що вона дуже мила, а хтось із користувачів зауважив, що в дівчинці немає нічого від Примадонни.

"Рожевий Лізі дуже личить, сама ніжність"

"Їй дуже личить! Ви дуже добре одягаєте дітей"

"Красива дівчинка"

"Алиного немає нічого"

"Мені дуже подобається, як одягаєте дітей! Зі смаком, модно, по-дитячому"

Скріншот: instagram.com/maxgalkinru

Скріншот: instagram.com/maxgalkinru

Скріншот: instagram.com/maxgalkinru

Раніше повідомлялося, що Кіркоров не налагодив особисте життя після Пугачової через високу планку.

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