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Дочка Пугачової і Галкіна провела екскурсію по батьківському саду – відео

Сьогодні, 11:18

Максим Галкін опублікував відео прогулянки з Лізою, яка розповіла про всі квіти, які ростуть в саду у зірок

Пам'ятайте, як діти Алли Пугачової на Великдень вітали зіркову маму? Тоді нам здавалося, що Ліза не може здивувати нас вже нічим, але ми помилилися. Максим Галкін опублікував відео, в якому його з Примадонною дочка розповідає про квіти.

Артист зі спадкоємицею прогулялися по своєму саду, де вже розквітло дуже багато різних квітів. Ми відгадали назви не всіх, на відміну від маленької Лізи, яка назвала кожну рослину.

, (@Maxgalkinru)

В саду у Пугачової ростуть гіацинти, нарциси, дзвіночки, троянди, гортензії і навіть барбарис. Звичайно, підписники Галкіна просто в захваті від знань дівчинки.

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  • "З усіх дітей шоу-бізнесу діти Галкіна найрозумніші"
  • "Максим, ви чудовий батько! І дітки у вас просто чудо!"
  • "Ніколи не думала, що буду фанатом Лізи Галкіної... Супер діти!"
Скріншот: instagram.com/maxgalkinru

Раніше Кіркоров зізнався, що не налагодив особисте життя після Пугачової через високу планку.

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