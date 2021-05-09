Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Маша Єфросиніна вперше за довгий час показала доньку Нану

Сьогодні, 12:10

Телеведуча опублікувала зворушливе фото з донькою і своєю мамою

Ми вже писали, що знаменитості вітають сьогодні своїх мам з важливим Днем матері. Маша Єфросиніна не залишилася осторонь, більш того, вона вперше за довгий час показав свою дочку Нану Хромаєву.

У лютому донька телеведучої полетіла на навчання до Канади, а тепер Маша повідомила, що та повернулася додому. В Instastories Єфросиніна опублікувала коротке відео з дочкою.

Скріншот: instagram.com/stories/mashaefrosinina

Читайте також:
Сергій Притула пожартував під фото Маші Єфросиніної з чоловіком

А пізніше Маша виклала дуже тепле сімейне фото з Наною і своєю мамою. "День ніжності, безумовної любові і приємних мурашок від кожного відчуття, пов'язаного з материнством...", – написала ведуча.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна розповіла про хворобу своєї дочки.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Леся Нікітюк з мамою не поділили величезний букет квітів 8 модних мам знаменитостей - вони одягаються не гірше за своїх зіркових дітей Дочка Пугачової і Галкіна провела екскурсію по батьківському саду - відео
Маша Єфросиніна діти зірок мами зірок
Реклама

Новини партнерів

"У меня нет стыда": канадская хоккеистка показала горячие фото
"У меня нет стыда": канадская хоккеистка показала горячие фото
Короткие женские стрижки 2021 - Фото
Короткие женские стрижки 2021 - Фото
«Дождались!»: Леся Никитюк улетела на девичник в Турцию (фото)
«Дождались!»: Леся Никитюк улетела на девичник в Турцию (фото)
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие

Популярні статті

Сьогодні, 09:00Фаново

Декомунізація може вбити "Батьківщину-Матір". Як зводився знаковий пам'ятник Києва

Сьогодні, 05:20Фаново

Оригінальні привітання з Днем матері у віршах і смс

Вчора, 20:47Фаново

Привітання з Днем матері в прозі: красиві листівки і картинки

Вчора, 08:56Зірково

Каменських привітала Потапа з днем народження сексуальним зінанням

Вчора, 08:00Смачно

Чим здивувати маму – три смачні ідеї з різних країн

Вчора, 06:40Фаново

День пам'яті та примирення: теплі слова та побажання

Вчора, 00:07Зірково

Джессіка залишила проєкт Холостяк-11 в 10 випуску. Михайло Заливако назвав причину

7 травняЗірково

Епатажний репер Моргенштерн викликав захоплення у лідера Ленінграда Сергія Шнурова

7 травняМодно

Онучка Ротару прогулялася Нью-Йорком у кольє за 580 тис. гривень — таке було у Грейс Келлі

7 травняЗірково

Холостяк Залівако підтвердив, що перебуває у стосунках. А в Мережі назвали ім'я переможниці проєкту

7 травняСмачно

Як досягти досконалості у випічці – 7 важливих лайфхаків

7 травняСмачно

10 несподіваних способів приготування кабачків

7 травняЗірково

А ви впізнаєте на цих весільних фото Ольгу Сумську? Дивимося знімки, зроблені 25 років тому

7 травняЗірково

На місяць можна заробити 70 тисяч гривень – зірки чесно про свій заробіток в Instagram

6 травняЗірково

Кароль закрутила роман з чоловіком, будучи в інших стосунках, – зізнання ексбойфренда співачки

6 травняПсихо

Що подарувати жінці за її знаком зодіаку

Новини партнерів

Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Царские хоромы Лободы под Киевом показали журналисты: фото
Царские хоромы Лободы под Киевом показали журналисты: фото
Влада Седан: Я не интересна журналам типа Playboy
Влада Седан: Я не интересна журналам типа Playboy
"Мой рост 203 сантиметра и я люблю секс": Элизабет Кэмбидж
"Мой рост 203 сантиметра и я люблю секс": Элизабет Кэмбидж
Alyona Alyona поразила откровенными фото
Alyona Alyona поразила откровенными фото
ТОП-5 комедийных фильмов, которые точно стоят вашего времени
ТОП-5 комедийных фильмов, которые точно стоят вашего времени
Звезды, которые имели судимости: топ-7
Звезды, которые имели судимости: топ-7

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти