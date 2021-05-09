Маша Єфросиніна вперше за довгий час показала доньку Нану

Телеведуча опублікувала зворушливе фото з донькою і своєю мамою

Ми вже писали, що знаменитості вітають сьогодні своїх мам з важливим Днем матері. Маша Єфросиніна не залишилася осторонь, більш того, вона вперше за довгий час показав свою дочку Нану Хромаєву.

У лютому донька телеведучої полетіла на навчання до Канади, а тепер Маша повідомила, що та повернулася додому. В Instastories Єфросиніна опублікувала коротке відео з дочкою.

Скріншот: instagram.com/stories/mashaefrosinina

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А пізніше Маша виклала дуже тепле сімейне фото з Наною і своєю мамою. "День ніжності, безумовної любові і приємних мурашок від кожного відчуття, пов'язаного з материнством...", – написала ведуча.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна розповіла про хворобу своєї дочки.

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