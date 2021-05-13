Синові Onuka виповнився один рік – дивіться наймиліше фото

Співачка зворушила шанувальників фотографіями свого однорічного сина, який сьогодні відзначає свій перший день народження

Онука показала сина Фото: instagram.com/onukaofficial

Вокалістка гурту Onuka, який отримав нагороду на кінофестивалі в Барселоні, Наталія Жижченко, показала свого маленького сина. Сьогодні Олександру виповнився один рік. Співачка опублікувала колаж кількох фото, на яких хлопчик зображений зі зворушливими виразами обличчя.

Фотографією артистка поділилася у своєму Instagram-акаунті.

"Один рік", – коротко підписала знімок Onuka.

Онука показала сина Фото: instagram.com/onukaofficial

Нагадаємо, що Onuka і її чоловік, лідер гурту The Maneken Євген Філатов, стали батьками торік. Хлопчика назвали на честь дідуся співачки. Крім того, тато і старший брат Onuka теж Олександри.

Шанувальники зірки назвали малюка співачки "солодким пупсиком".

"Який солодкий пупсик. А очі"

"Ну диво же!"

"Ось це очі!"

"Як швидко біжить час"

"Очі взагалі"

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