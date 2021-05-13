Синові Onuka виповнився один рік – дивіться наймиліше фото
Співачка зворушила шанувальників фотографіями свого однорічного сина, який сьогодні відзначає свій перший день народження
Вокалістка гурту Onuka, який отримав нагороду на кінофестивалі в Барселоні, Наталія Жижченко, показала свого маленького сина. Сьогодні Олександру виповнився один рік. Співачка опублікувала колаж кількох фото, на яких хлопчик зображений зі зворушливими виразами обличчя.
Фотографією артистка поділилася у своєму Instagram-акаунті.
"Один рік", – коротко підписала знімок Onuka.
Нагадаємо, що Onuka і її чоловік, лідер гурту The Maneken Євген Філатов, стали батьками торік. Хлопчика назвали на честь дідуся співачки. Крім того, тато і старший брат Onuka теж Олександри.
Шанувальники зірки назвали малюка співачки "солодким пупсиком".
- "Який солодкий пупсик. А очі"
- "Ну диво же!"
- "Ось це очі!"
- "Як швидко біжить час"
- "Очі взагалі"
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