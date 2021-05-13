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Синові Onuka виповнився один рік – дивіться наймиліше фото

Сьогодні, 12:23

Співачка зворушила шанувальників фотографіями свого однорічного сина, який сьогодні відзначає свій перший день народження

Онука показала сина
Онука показала сина
Фото: instagram.com/onukaofficial

Вокалістка гурту Onuka, який отримав нагороду на кінофестивалі в Барселоні, Наталія Жижченко, показала свого маленького сина. Сьогодні Олександру виповнився один рік. Співачка опублікувала колаж кількох фото, на яких хлопчик зображений зі зворушливими виразами обличчя.

Фотографією артистка поділилася у своєму Instagram-акаунті.

"Один рік", – коротко підписала знімок Onuka.

Онука показала сина
Онука показала сина
Фото: instagram.com/onukaofficial

Нагадаємо, що Onuka і її чоловік, лідер гурту The Maneken Євген Філатов, стали батьками торік. Хлопчика назвали на честь дідуся співачки. Крім того, тато і старший брат Onuka теж Олександри.

Шанувальники зірки назвали малюка співачки "солодким пупсиком".

  • "Який солодкий пупсик. А очі"
  • "Ну диво же!"
  • "Ось це очі!"
  • "Як швидко біжить час"
  • "Очі взагалі"

Раніше Маша Єфросиніна вперше за довгий час показала доньку Нану.

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