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Галкин назвал любимого исполнителя Пугачевой: Хотели даже изменить имя сыну

Сегодня, 19:30

По словам Максима Галкина, он уходит под эту музыку на съемки и приходит под нее домой

Фото: Скриншот из YouTube

Алла Пугачева внимательном следит не только за трендами в одежде, но и за музыкальными новинками и современными исполнителями. Максим Галкин признался, что его супруга очень любит творчество рэпера Скриптонита.

"Скриптонит — любимый исполнитель моей жены. Я ухожу под эту музыку на съемки, прихожу. Мы даже Гарри хотели в Адиля ( настоящее имя рэпера) переименовать, но он уже слишком взрослый, уже разговаривает. Боюсь, что не поймет", – пошутил он в YouTube-шоу "Музыкалити".

Галкин рассказал, что он и сам слушает Скриптонита.

Стоит отметить, как раз в эфире одной из программ "Музыкалити" Пугачева познакомилась с рэпером.

Алла Пугачева и Скриптонит
Алла Пугачева и Скриптонит
Фото: Скриншот из YouTube

"Меня поражает то, насколько правильно он выражает свои мысли… Так могут писать только люди, которые зациклены на честности, на чистоте, ненавидят фальшь. Протест какой-то существует", – оценила певица творчество Скриптонита.

Ранее мы рассказывали, что внучка Аллы Пугачевой хочет стать певицей.

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