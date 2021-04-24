Фанати в захваті від помолоділої Пугачової в білому: Яка красуня!
Максим Галкін опублікував відео, на якому Примадонна гуляє в компанії своїх дітей Лізи та Гаррі
Іноді нам здається, що Алла Борисівна не старіє. Незважаючи на те, що співачці нещодавно виповнилося 72 роки, з чим її, до речі, не привітав колишній чоловік Філіп Кіркоров, Примадонна вміє обрати правильне вбрання.
У ролику, опублікованому в Instagram-акаунті Галкіна, можна побачити Пугачову на прогулянці з семирічними Гаррі і Лізою. Зіркові батьки веселяться і сміються разом із дітьми.
Співачка для сімейного виходу одягла білі джинси і курточку, чорну футболку та білі кросівки. Шанувальники Алли Борисівни в коментарях зазначили, що вона виглядає дуже молодо і свіжо.
- "Алла Борисівна, як завжди, прекрасно виглядає"
- "Алла Борисівна – незрівнянна!"
- "Алла Борисівна супер"
- "Алла Борисівна прямо вау, шикарно виглядає!"
Нагадаємо, що раніше сусіди Пугачової поскаржилися на зірку: "Постаріла, голосу немає, та й дороги роздовбали нам".
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