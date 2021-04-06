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Жодних оргій і мужиків: подруга голих українок з Дубаїв пояснила, навіщо вони туди поїхали

Сьогодні, 14:50

За словами дівчини, її подруги поїхали в Дубаї на вікенд і оплатили свій відпочинок самі

Приятелька українок, які були помічені повністю оголеними на балконі одного з готелів в Дубаї, пояснила, навіщо дівчата полетіли до ОАЕ, а також хто оплатив їм відпочинок.

Дівчина на ім'я Валерія, яка знайома з моделями, опублікувала в Instastories повідомлення, де пояснила, що її подруги поїхали в Дубаї для фотосесії і не мають нічого спільного з ескортом, як припускають багато користувачів Мережі.

"З ними поїхав фотограф і організатор цієї вечірки. Так, вони всі згодні зніматися ню! Не більше. Чому ні організатори, ні дівчата не вивчили закони країни, до якої їдуть, питання. На фото, як ви помітили, немає мужиків, немає жодних оргій, і тим більше арабів", – пише Валерія.

Скріншот: соцмережі

Також дівчина уточнила, що моделі оплатили відпочинок в Дубаї самі, і перебування там їм ніхто не оплачував.

Скріншот: кадр з відео на YouTube

Раніше ми писали, що ЗМІ знайшли імена деяких дівчат, які знімалися оголеними на балконі.

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