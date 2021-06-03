Впізнаєте Пугачову і Кіркорова на цьому знімку? З'явилося архівне фото пари на прогулянці в Києві
Алла Пугачова і Філіп Кіркоров зіграли весілля в 1994 році. Вони були разом офіційно до 2005 року
Філіп Кіркоров став для Алли Пугачової четвертим чоловіком, роман з яким був одним з найяскравіших в біографії Примадонни. Незважаючи на те, що співачка вже давно щаслива в шлюбі з Максимом Галкіним, в Мережі все ще з'являються нові подробиці про її стосунки з Філіпом і архівні фото. Особистий фотограф Примадонни Роман Родін опублікував в Instagram унікальний кадр з минулого, на якому екскохані прогулюються вулицями Києва.
"Продовжуємо екскурс в історію. Це фото я зняв колись в Києві. Дізналися цих двох зірок? Сподіваюся!" – підписав фотограф раніше неопублікований знімок.
Підписникам знімок з минулого сподобався.
- "Я навіть пам'ятаю коли це було"
- "Любі наші. Спасибі"
- "Наші улюблені АіФ"
- "Кращі"
Алла Пугачова і Філіп Кіркоров прожили в шлюбі 11 років, але потім в житті співачки з'явився Максим Галкін. Не так давно ексдомробітниця пари розповіла про це любовний трикутник . Вона зізналася, що Кіркоров намагався врятувати шлюб.
Алла Борисівна ніяк не коментує шлюб з Філіпом, а насолоджується сімейним життям з Максимом Галкіним.
Кіркоров вдруге так і не одружився. Причина, чому не вдалося налагодити особисте життя після розлучення, проста – йому складно зважитися на нові відносини після отриманого досвіду.
"Чи не одружився, бо надто велика планка. У моєму житті було гасло:" Полюбити – так королеву, програти – так мільйон ". І королеву я любив, і мільйони програвав", – відверто розповіла співак в одному зі своїх інтерв'ю.
Варто зазначити, що довгий час в Мережі обговорювали сварку експодружжя. Але зовсім недавно Кіркоров і Пугачова вперше з'явився на світському заході і обмінялися компліментами.
Чому в ЗМІ ходили чутки про можливе розлучення Алли Пугачової і Максима Галкіна – дивіться сюжет:
Раніше друзі Філіпа Кіркорова розповіли, як він переживав розставання з Аллою Пугачовою.
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