Впізнаєте Пугачову і Кіркорова на цьому знімку? З'явилося архівне фото пари на прогулянці в Києві

Алла Пугачова і Філіп Кіркоров зіграли весілля в 1994 році. Вони були разом офіційно до 2005 року

Фото: instagram.com/alla_orfey, instagram.com/fkirkorov

Філіп Кіркоров став для Алли Пугачової четвертим чоловіком, роман з яким був одним з найяскравіших в біографії Примадонни. Незважаючи на те, що співачка вже давно щаслива в шлюбі з Максимом Галкіним, в Мережі все ще з'являються нові подробиці про її стосунки з Філіпом і архівні фото. Особистий фотограф Примадонни Роман Родін опублікував в Instagram унікальний кадр з минулого, на якому екскохані прогулюються вулицями Києва.

"Продовжуємо екскурс в історію. Це фото я зняв колись в Києві. Дізналися цих двох зірок? Сподіваюся!" – підписав фотограф раніше неопублікований знімок.

Алла Пугачова і Філіп Кіркоров в Києві Фото: instagram.com/romanrodin1959/

Підписникам знімок з минулого сподобався.

"Я навіть пам'ятаю коли це було"

"Любі наші. Спасибі"

"Наші улюблені АіФ"

"Кращі"

Алла Пугачова і Філіп Кіркоров прожили в шлюбі 11 років, але потім в житті співачки з'явився Максим Галкін. Не так давно ексдомробітниця пари розповіла про це любовний трикутник . Вона зізналася, що Кіркоров намагався врятувати шлюб.

Алла Борисівна ніяк не коментує шлюб з Філіпом, а насолоджується сімейним життям з Максимом Галкіним.

Кіркоров вдруге так і не одружився. Причина, чому не вдалося налагодити особисте життя після розлучення, проста – йому складно зважитися на нові відносини після отриманого досвіду.

"Чи не одружився, бо надто велика планка. У моєму житті було гасло:" Полюбити – так королеву, програти – так мільйон ". І королеву я любив, і мільйони програвав", – відверто розповіла співак в одному зі своїх інтерв'ю.

Варто зазначити, що довгий час в Мережі обговорювали сварку експодружжя. Але зовсім недавно Кіркоров і Пугачова вперше з'явився на світському заході і обмінялися компліментами.

Чому в ЗМІ ходили чутки про можливе розлучення Алли Пугачової і Максима Галкіна – дивіться сюжет:

Раніше друзі Філіпа Кіркорова розповіли, як він переживав розставання з Аллою Пугачовою.

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