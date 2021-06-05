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Филипп Киркоров выехал на сцену музыкальной премии в ковше (видео)

Сегодня, 09:44

Выступление поп-короля вызвало бурное обсуждение в соцсетях

Филипп Киркоров на сцене премии "МУЗ-ТВ"
Филипп Киркоров на сцене премии "МУЗ-ТВ"
Фото: instagram.com/fkirkorov

Если бы на "МУЗ-ТВ" давали награду за самое эффектное появление, то победителем точно стал бы Филипп Киркоров. Минувшим вечером певец выступил на шоу в рамках 18-й премии и произвел очень разное впечатление на зрителей.

Напомним, что до этого Ольгу Бузову привезли в клетке на красную дорожку "МУЗ-ТВ", что тоже не менее эффектно. Но вернемся к Бедросовичу.

На концерте Киркоров исполнил хит "Ролекс", записанный вместе с Давой (это тот самый бывший Оли Бузовой). Филиппа вывезли на спецтехнике – 54-летний исполнитель сидел в ковше и, похоже, ему было весело.

, – (@muztv)

Короткими видео с этим моментом гости "МУЗ-ТВ", а также организаторы премии, поделились на своих страничках в Instagram.

, ! (@davamfan1)

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В соцсетях пользователи высказались весьма негативно о номере поп-короля. Многим даже стыдно на это смотреть:

  • "Что это было?"
  • "Клоунада"
  • "Делают они, а стыдно мне"
  • "Как смешны эти попытки Киркорова быть в тренде"
Скриншот: instagram.com/muztv
Скриншот: instagram.com/muztv
Скриншот: instagram.com/muztv

Но мы отыскали несколько одобрительных комментариев зрителей:

  • "Афигенно выступили!"
  • "Реально зажгли. молодцы"
Скриншот: instagram.com/muztv
Скриншот: instagram.com/muztv

Отметим, что Филиппу Киркорову минувшим вечером вручили награду в номинации "За вклад в развитие нового поколения артистов".

Смотрите в сюжете, кто из звезд шоу-бизнеса троллит друг друга:

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