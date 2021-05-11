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Номер Go_A на першій репетиції Євробачення-2021 визнали найкращим. Україна обійшла навіть Кіпр

Сьогодні, 11:31

У Роттердамі продовжує кипіти активна підготовка до конкурсу. У другий день репетицій українські артисти вперше вийшли на сцену показати свій номер і вразили журналістів

Go_A на репетиції в Роттердамі
Go_A на репетиції в Роттердамі
Фото: eurovision.tv

Виступ українського гурту Go_A, яка днями вийшла на сцену арени Ahoy і захопила Італію і Грецію, було визнано найкращим на першій репетиції "Євробачення-+2021". За результатами голосування в пресцентрі Україна отримала 81 бал, завдяки чому вийшла на перше місце з відривом від інших країн. Про це артисти розповіли у своєму Instagram-акаунті.

Вчора в Роттердамі вперше показали свої номери дев'ять учасників, серед яких крім України були Кіпр, Мальта, Хорватія, Румунія, Ізраїль, Норвегія, Азербайджан і Бельгія. Go_A виступили з піснею Shum, про скандал навколо якої розповіли раніше.

Go_A на репетиції в Роттердамі
Go_A на репетиції в Роттердамі
Фото: eurovision.tv

Після виступів учасників "Євробачення" журналісти проголосували за своїх фаворитів дня. Ось таким вийшов рейтинг:

  • Україна – 81 бал
  • Ісландія – 78 балів
  • Росія – 67 балів
  • Греція – 63 бали
  • Кіпр – 61 бал
  • Литва – 61 бал
  • Сербія – 50 балів
  • Сан-Марино – 47 балів
  • Хорватія – 46 балів
  • Бельгія – 45 балів

Дивіться відео репетиції Go_A на "Євробаченні-2021":

Перший півфінал "Євробачення-2021" відбудеться 18 травня.

Нагадаємо, що за свіжими даними Україна увійшла в ТОП-10 за прогнозами букмекерів.

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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