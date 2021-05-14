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Розвантажував фури, продавав рибу, був таксистом: Євген Григор'єв про заробітки на карантині

Сьогодні, 10:58

Актор розповів, чого чекати від нового сезону серіалу "Філін" і свою спортивну і не тільки минуле. Він був навіть ілюзіоністом

Актор Євген Григор'єв
Актор Євген Григор'єв
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

17 травня на телеканалі "Україна" стартує продовження детективного серіалу "Філін". Про роботу в умовах карантину, нових професіях і спортивне минуле розповів в ексклюзивному інтерв'ю актор Євген Григор'єв.

Чого чекати глядачеві в новому сезоні серіалу "Філін"?

Будуть нові розслідування і герої, які привнесуть свій шарм в історію. На майданчику так само зустрів свого земляка, актора Сергія Радченко, завжди радий нашій з ним співпраці.

Актор Євген Григор'єв
Актор Євген Григор'єв
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Другий сезон "Філіна" знімається в карантинних умовах. Як провели локдаун?

Під час першого локдауна жив на Хрещатику, і було незвично бачити спорожнілі вулиці, чути дзвін дзвонів на Софійській площі. Щодо фінансів, то, щоб заробити я розвантажував фури з водою, продавав рибу, був водієм таксі.

Чи не впадали в депресію від того, що відбувається в світі?

Я ніколи не депресую, тому що максимальний оптиміст.

Чому новому навчилися на карантині?

Я вперше був водієм таксі. Їздив не на своїй машині, тому це відбивалося на заробітках, але я зрозумів специфіку, дізнався краще Київ. Але я і так багато чого вмію, тому просто удосконалював свої навички в різних сферах.

Актор Євген Григор'єв
Актор Євген Григор'єв
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Чим, можливо, вас здивувала професія таксиста?

В принципі, я собі все так і уявляв, єдине, не думав, що, якщо їздиш на орендованій машині, так мало заробляєш. Наприклад, щоб заробити 300 гривень, потрібно виїжджати в 6 ранку і їздити до 22:00. Потрібна постійна концентрація, приділяти увагу пасажиру і іншим учасникам руху, це дуже втомлює.

В одному зі своїх інтерв'ю ви говорили, що у вашому минулому був професійний спорт. Чому залишили це заняття?

Так, займався легкою атлетикою, боксом. Зараз не залишив це, просто став менше приділяти цьому уваги. З'явилися інші заняття, що вимагають більшої залученості. Я з другого класу школи хотів бути актором, і, коли подорослішав, це бажання не пропало, і я вирішив йти в цьому напрямку. Але, якщо говорити про моє дитинство, то я в першому класі хотів бути кілером (сміється). Нас запитували, хто ким хоче бути, і я ось таке бажання озвучив. А в спорт мене привів дідусь. Мене віддали на рукопашний бій в 3,5 року. Після спортивного інтернату пішов на бокс, в 2014 році.

Актор Євген Григор'єв
Актор Євген Григор'єв
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Що вам дав спорт?

Він мене по-своєму сформував, це було моє життя, всі люди в моєму оточенні були пов'язані зі спортом, і виїзди на змагання, це соціум, який формує особистість, де головний тренер, авторитет старших колег. Чим раніше дитина йде з-під опіки батьків, тим швидше пізнає життя.

Як спорт вплинув на ваше ставлення до поразок?

Як сказала Ліна Костенко: "Поразка – це наука, ніяка перемога так не вчить", той, хто це розуміє, буде завжди на висоті.

За якими видами спорту стежете сьогодні?

Бокс, Ломаченко мені дуже подобається. Вболіваю за збірну України з футболу.

Актор Євген Григор'єв
Актор Євген Григор'єв
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Розкажіть про своє минуле в ролі ілюзіоніста.

Це був цікавий досвід. Все почалося з того, що мені подобалася дівчина, і я хотів її вразити. Став вивчати різні фокуси. Навіть, коли наші дороги з тією дівчиною розійшлися, я не кинув цієї справи, але з часом втратив до цього заняття інтерес, тому зараз цим не займаюся.

Які сьогодні заняття вам приносять задоволення крім роботи?

У мене досі немає роботи, я сприймають все чим займаюся, як хобі. Так вийшло, мені завжди подобалося бути в центрі уваги, і це почуття нікуди не пропало. Вчителі завжди говорили, що мені потрібно в театральний інститут. Тому доходиш висновку: або це, або нічого. Ну ще, як варіант, в космос полетіти, я обожнюю авіацію, і це окрема тема в моєму житті.

Тим часом Софію Київську перетворили на знімальний майданчик. Ми дізналися, що там знімають.

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Джерело: Сьогодні
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