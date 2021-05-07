Казка для дорослих: зірка мелодрами Кришталеві вершини про те, чим сподобається серіал глядачам

У понеділок, 10 травня, о 21:00 на телеканалі "Україна" відбудеться прем'єра 8-серійного фільму "Кришталеві вершини" виробництва продакшну IVORY films

«Кришталеві вершини» Фото: прес-служба

Популярна акторка Слава Красовська зіграла в новому серіалі одну з головних ролей. Про свою нову роботу, карантинні справи, а також подорожі мрії вона розповіла нам в інтерв'ю.

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Славо, на початку серіалу глядачам напевно здаватиметься, що ваша героїня – зла молода мачуха, яка ненавидить свою падчерку. Це справді так?

Мені здається, що вся ця історія трішки казкова. Така собі казка для дорослих. Тому і персонажі тяжіють до казкових архетипів. Але цікаво, що ці герої проявляють себе не штамповано, як у дитячих казках, а можуть змінюватись і переживати метаморфози. Моїй героїні Каріні, як і будь-якій реальній людині, притаманні різні риси характеру.

Ви сама за натурою інтроверт чи екстраверт?

Не знаю, можливо, варто якийсь тест пройти, щоб визначити. Але мені дуже потрібна аудиторія, навіть якщо це твої друзі. З кимось хочеться поділитись енергією.

Слава Красовська Фото: прес-служба

Ви активно знімаєтесь в кіно, а от про іншу ваш діяльність – дубляж – мало хто знає. Як ви до цього прийшли?

Я цікавилась, які компанії займаються дубляжем, як потрапити в базу, щоб записали твій голос. Ця робота близька до акторської, але технічно все відбувається по-іншому, там інші об’єкти уваги. Мені цікаво ставити собі і бар’єри, певні челенджі у житті, коли ти не зовсім розумієш, як впоратись із задачею. Цей азарт – одна з основ акторської професії. Бо і отримання ролей, і відгуки глядачів – це завжди азарт.

Як минув ваш карантин?

Я не встигла його помітити. Стільки собі придумала різних задач, що нічого не встигала. Вдалося не прогулювати англійську, моя викладачка живе у Львові, тож ми і не в локдаун займаємось онлайн, але через вистави, зйомки дуже часто заняття або скасовували, або переносили, а так під час карантину стабільно 3 рази на тиждень ми займались.

Крім того, я викладаю акторську майстерність. З перших днів карантину ми почали з учнями працювати в Zoom, мені хотілось, щоб вони не сумували, хотілось якось їх розрадити, зацікавити. Активізувалась моя подруга-режисер, яка живе в Німеччині. Ми давно хотіли зробити творчий акт, кожен артист у себе вдома знімав певну частину. Тож у мене постійно щось було. Я щиро дивувалась: "Як ці люди в Instagram пишуть, що їм нічим зайнятись вдома? Мені б якось це все встигнути".

Слава Красовська Фото: прес-служба

А просто відпочити від такого шаленого графіка не хотілось?

Мабуть, мені притаманно жити в такому темпі, я не можу дати собі відпочити. Хоча розумію, що мені потрібно цього навчитися. Давати собі час тиші для відновлення енергії – подивитись у вікно, почитати не дуже термінову книжку. Але такий вже у мене характер, що я сама придумую собі якісь справи.

А про гірський або морський відпочинок не мрієте? Який більше любите?

Це залежить від того, наскільки я втомлена. Буває, що хочеться просто полежати біля моря і нічого не робити, а буває, що дуже хочеться дивитись, фотографувати, вивчати, знайомитись з культурою. Я дуже люблю історичні міста з красивою архітектурою, з музеями, палацами. Урбаністична культура мені цікавіша, ніж просто відпочинок на природі. Я люблю і гори, і море, але більше подобається підглядати в чужу культуру.

Слава Красовська Фото: прес-служба

Які з міст вас найбільше вразили своєю архітектурою?

Перше велике європейське місто, яке я побачила – Прага. Найбільше враження справив Собор святого Віта. Мені хотілось плакати від краси й естетичного задоволення. Буває, коли дивишся кіно, і хочеться плакати від того, що це мило, зворушує. А це було зовсім інше почуття – не зворушує, а навпаки перевертає всередині. Це така велична споруда, неосяжно більша за тебе.

Другим містом став Краків, особливо замковий комплекс Вавель. Пізніше я відвідала палац королів у Варшаві – там красиво, цікаво, але на рівні музею. У Вавелі ж було відчуття причетності. Ніби це було зі мною. Ніби це я блукала привидом у минулому житті і зараз флешбеки летять з усіх сторін. Настільки живі емоції! Тільки я зайшла на територію і відкрився вид на величезну будівлю, знову хотілося плакати від краси. Може, справді є якась генетична прив’язка, бо в мене є польське коріння. Можливо, хтось з моїх пращурів був присутній на якихось величних подіях.

А які місця ви ще хотіли б відвідати, коли кордони врешті відкриються?

Якщо говорити в далекій перспективі, то Мачу-Пікчу, це така масштабна подорож. Колись випадково я натрапила на фото і мене це місце дуже зацікавило. Мені здається, там шалена енергетика. Також дуже хочу побачити Стоунхендж, замок Нойшванштайн узимку. А ще полетіти на Кубу. Хочеться потрошку побачити все.

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