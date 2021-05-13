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Софію Київську перетворили на знімальний майданчик. Ми дізналися, що знімають

Сьогодні, 18:50

Творці серіалу "Кріпосна" готують для глядачів третій і четвертий сезони. Показуємо, як виглядають антуражні локації, які ви зовсім скоро побачите на екранах

Зйомки серіалу в "Софії Київській"
Зйомки серіалу в "Софії Київській"
Фото: Facebook / Вадим Кириленко

Територія Національного заповідника "Софія Київська" придбала сьогодні вранці незвичайний вид. Тут з'явилося багато карет, вивісок і людей в костюмах позаминулого століття. Як розповіли сайту "Сьогодні" в заповіднику, зараз на території проводяться зйомки популярного серіалу "Кріпосна".

"Для фільмування серіалу використовують будівлі та територію заповідника. Було обладнано декілька локацій. Усе виглядає дуже масштабно. На акторах багато різних костюмів, один будинок перетворили на готель. Там повісили вивіску "Комерційні номери". Для зйомок використовували багато диму і коней", – розповіли нам в заповіднику.

Знімальний майданчик серіалу "Фортечна"
Знімальний майданчик серіалу "Фортечна"
Фото: Facebook / Вадим Кириленко

Серіал "Кріпосна" розповідає про молоду дівчину на ім'я Катерина, яка живе в Ніжині й працює на багатого поміщика Петра Червінського. Оскільки Катерина добре вихована, відмінно малює, грає на фортепіано і в цілому наближена до інтелігенції, дівчині доводиться пройти непростий шлях до свободи.

Знімальний майданчик серіалу "Фортечна"
Знімальний майданчик серіалу "Фортечна"
Фото: Facebook / Вадим Кириленко

Автор тексту: Олександр Марущак

Вчора вийшов епічний трейлер найочікуванішого в Україні історичного екшену – "Довбуш".

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Джерело: Facebook / Вадим Кириленко
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