Разгружал фуры, продавал рыбу, был таксистом: Евгений Григорьев про заработки на карантине

Актер рассказал, чего ждать от нового сезона сериала "Филин" и свое спортивное и не только прошлое. Он был даже иллюзионистом

Актер Евгений Григорьев Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

17 мая на телеканале "Украина" стартует продолжение детективного сериала "Филин". О работе в условиях карантина, новых профессиях и спортивном прошлом рассказал в эксклюзивном интервью актер Евгений Григорьев.

Чего ждать зрителю в новом сезоне сериала "Филин"?

Будут новые расследования и герои, которые привнесут свой шарм в историю. На площадке так же встретил своего земляка, актера Сергея Радченко, всегда рад нашему с ним сотрудничеству.

Актер Евгений Григорьев Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Второй сезон "Филина" снимается в карантинных условиях. Как провели локдаун?

Во время первого локдауна жил на Крещатике, и было непривычно видеть опустевшие улицы, слышать звон колоколов на Софийской площади. Относительно финансов, то, чтобы заработать я разгружал фуры с водой, продавал рыбу, был водителем такси.

Не впадали в депрессию от происходящего в мире?

Я никогда не депрессую, потому что максимальный оптимист.

Чему новому научились на карантине?

Я впервые был водителем такси. Ездил не на своей машине, поэтому это отражалось на заработках, но я понял специфику, узнал лучше Киев. Но я и так много чего умею, поэтому просто совершенствовал свои навыки в разных сферах.

Актер Евгений Григорьев Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Чем, возможно, вас удивила профессия таксиста?

В принципе, я себе все так и представлял, единственное, не думал, что, если ездишь на арендованной машине, так мало зарабатываешь. Например, чтобы заработать 300 гривен, нужно выезжать в 6 утра и ездить до 22:00. Нужна постоянная концентрация, уделять внимание пассажиру и другим участникам движения, это очень утомляет.

В одном из свои интервью вы говорили, что в вашем прошлом был профессиональный спорт. Почему оставили это занятие?

Да, занимался легкой атлетикой, боксом. Сейчас не оставил это, просто стал меньше уделять этому внимание. Появились другие занятие, требующие большей вовлеченности. Я со второго класса школы хотел быть актером, и, когда повзрослел, это желание не пропало, и я решил идти в этом направлении. Но, если говорить о моем детстве, то я в первом классе хотел быть киллером (Смеется). Нас спрашивали, кто кем хочет быть, и я вот такое желание озвучил. А в спорт меня привел дедушка. Меня отдали на рукопашный бой в 3,5 года. После спортивного интерната пошел на бокс, в 2014 году.

Актер Евгений Григорьев Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Что вам дал спорт?

Он меня по-своему сформировал, это была моя жизнь, все люди в моем окружении были связаны со спортом, и выезды на соревнования, это социум, который формирует личность, где главный тренер, авторитет старших коллег. Чем раньше ребенок уходит из-под опеки родителей, тем быстрее познает жизнь.

Как спорт повлиял на ваше отношения к поражениям?

Как сказала Лина Костенко: "Поразка — це наука, Ніяка перемога так не вчить", тот, кто это понимает, будет всегда на высоте.

За какими видами спорта следите сегодня?

Бокс, Ломаченко мне очень нравится. Болею за сборную Украины по футболу.

Актер Евгений Григорьев Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Расскажите о своем прошлом в роли иллюзиониста.

Это был интересный опыт. Все началось с того, что мне нравилась девушка, и я хотел ее впечатлить. Стал изучать разные фокусы. Даже, когда наши дороги с той девушкой разошлись, я не бросил этого дела, но со временем потерял к этому занятию интерес, поэтому сейчас этим не занимаюсь.

Какие сегодня занятия вам приносят удовольствие помимо работы?

У меня до сих пор нет работы, я воспринимают все чем занимаюсь, как хобби. Так вышло, мне всегда нравилось быть в центре внимания, и это чувство никуда не пропало. Учителя всегда говорили, что мне нужно в театральный институт. Поэтому приходишь к мысли: либо это, либо ничего. Ну еще, как вариант, в космос полететь, я обожаю авиацию, и это отдельная тема в моей жизни.

Тем временем Софию Киевскую превратили в съемочную площадку. Мы узнали, что там снимают.

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