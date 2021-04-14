Телеканал "Україна" оголошує кастинг вокалістів для участі в новому шоу
Стати учасником нового співочого шоу зможе будь-хто, для цього не обов'язково бути професійним вокалістом
Телеканал "Україна" працює над новим розважальним проєктом і запрошує яскравих і талановитих українців продемонструвати свій талант на всю країну. В унікальному співочому шоу учасників оцінюватиме незвичайне журі, яке вразить своїм масштабом.
До речі, "Маска" на телеканалі "Україна" – найпопулярніше шоу року.
Стати учасником нового співочого шоу зможе будь-хто, для цього не обов'язково бути професійним вокалістом і мати досвід виступів на сцені. Талановиті і натхненні любителі, які раніше співали тільки для рідних або зовсім ніколи не виступали перед публікою, теж будуть помічені! До того ж співати учасники можуть у будь-якому жанрі, самостійно або в складі вокального колективу.
Для участі в кастингу необхідно заповнити анкету, в якій вказати:
- Ім'я
- Прізвище
- Вік
- Ім'я користувача або назву колективу
- Скільки років співаєте
- Коротко про себе
- Посилання на сторінку в соцмережах
- Місто проживання
- Контактний номер
- Фото (додати)
- Відео виступу (додати).
Анкети, фото і відео/аудіо відправляйте на пошту: casting@trkua.tv
Посилання на сторінку кастингу: https://kanalukraina.tv/form/52
Як повідомлялося раніше, телеканал "Україна" вже почав роботу над другим сезоном гіпершоу "Маска", йдуть голосові проби потенційних учасників. Команда проєкту вже працює над неймовірними образами для другого сезону, і телеканал "Україна" пропонує своїм глядачам долучитися до створення фантастичних образів.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше