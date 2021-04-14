Телеканал "Україна" оголошує кастинг вокалістів для участі в новому шоу

Стати учасником нового співочого шоу зможе будь-хто, для цього не обов'язково бути професійним вокалістом

Телеканал "Україна" працює над новим розважальним проєктом і запрошує яскравих і талановитих українців продемонструвати свій талант на всю країну. В унікальному співочому шоу учасників оцінюватиме незвичайне журі, яке вразить своїм масштабом.

До речі, "Маска" на телеканалі "Україна" – найпопулярніше шоу року.

Стати учасником нового співочого шоу зможе будь-хто, для цього не обов'язково бути професійним вокалістом і мати досвід виступів на сцені. Талановиті і натхненні любителі, які раніше співали тільки для рідних або зовсім ніколи не виступали перед публікою, теж будуть помічені! До того ж співати учасники можуть у будь-якому жанрі, самостійно або в складі вокального колективу.

Для участі в кастингу необхідно заповнити анкету, в якій вказати:

Ім'я

Прізвище

Вік

Ім'я користувача або назву колективу

Скільки років співаєте

Коротко про себе

Посилання на сторінку в соцмережах

Місто проживання

Контактний номер

Фото (додати)

Відео виступу (додати).

Анкети, фото і відео/аудіо відправляйте на пошту: casting@trkua.tv

Посилання на сторінку кастингу: https://kanalukraina.tv/form/52

Як повідомлялося раніше, телеканал "Україна" вже почав роботу над другим сезоном гіпершоу "Маска", йдуть голосові проби потенційних учасників. Команда проєкту вже працює над неймовірними образами для другого сезону, і телеканал "Україна" пропонує своїм глядачам долучитися до створення фантастичних образів.

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