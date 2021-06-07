Емілі Ратаковські розкритикували за фото в бікіні з сином: Дитина – не аксесуар для Instagram
У березні цього року модель вперше стала мамою. У дівчини народився син, якого вона назвала Сильвестр Аполлон Беар, від продюсера Себастьяна Бір-Маккларда
Американська модель Емілі Ратаковські, яка раніше сміливо показала особисті фото під час пологів, напередодні свого дня народження показала фото в бікіні з малюком в руках. Зірка поділилася серією милих знімків у своєму Instagram-акаунті, але в Мережі вже встигли порівняти позу Емілі з сином з її кадрами з собакою в руках.
"Напередодні дня народження з партнером мрії з відпуску", – написала Емілі Ратаковські.
Син Емілі, Сильвестр, був одягнений в плавки з таким же принтом, як і її купальник. При цьому модель тримала малюка спиною до камери, не показуючи його обличчя підписникам. Але шанувальників зірки збентежило інше – їм здалося, що вона неприродно тримає малюка, який виглядав як аксесуар в такій позі. Багато хто одразу ж згадали подібне фото моделі з її собакою.
Після критики Емілі вирішила закрити коментарі до цього посту, щоб не читати критику. Тоді підписники моделі вирішили висловити свою думку в Twitter.
- "Немовля – це не аксесуар для Instagram"
- "Те, як Емілі Ратаковські тримає свою дитину на цій фотографії, викликає занепокоєння"
- "Привіт, Емілі, чи тому відключені коментарі до вашого останнього посту в Insta, тому що ви знаєте, що тримайте дитину небезпечно, і не хочете, щоб про це говорили?"
Разом з тим інші шанувальники зірки навпаки захопилися тим, як швидко вона прийшла в блискучу форму після пологів. У підсумку пост Емілі Ратаковські в Instagram зібрав майже два мільйони лайків.
Нагадаємо, що раніше українська співачка Анастасія Приходько зробила відверте зізнання про страхи під час вагітності – зірка вирішила показати іншу сторону материнства.
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