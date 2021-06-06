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Анатолій Анатоліч зізнався, що планує назвати сина незвичайним ім'ям

Вчора, 10:43

Зовсім скоро Анатолій Анатоліч стане багатодітним батьком.Телеведучий відповів на одне з найпопулярніших питань, яке часто чують майбутні батьки

Анатолій Анатоліч з родиною
Анатолій Анатоліч з родиною
Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Ведучий програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" Анатолій Анатоліч і його дружина Юла (Юлія Бойко) скоро стануть батьками втретє. У пари народиться син. В ефірі програми "Світське життя" телеведучий розповів, які імена їм з дружиною подобаються.

"У нас варіант Роберт. Мені дуже подобається. Скорочено як Роббі – Роббі Вільямс, мені він дуже подобається. Також мені подобається Мартін. Будь-яке ім'я з прізвищем Яцечко дивно звучить. Потім у нас Нілс", – сказав Анатолій Анатоліч.

Телеведучий поділився, що вперше планує бути присутнім на пологах.

Анатолій Анатоліч з дружиною і дочками
Анатолій Анатоліч з дружиною і дочками
Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

"Поспілкувавшись з колегами, які були на пологах, з їхньої розповіді я дізнався, що це перевернуло їхнє життя, тому я в очікуванні цього процесу. Думаю, і в мені щось зміниться після цього", – поділився майбутній багатодітний батько.

Раніше подружжя зізнавалося, що третя вагітність не була для них несподіванкою – планували її молоді батьки протягом чотирьох місяців. А дізналася Юла про те, що вона при надії, через кілька днів після поїздки в Єгипет. Щасливу звістку вона повідомила Анатолію Анатолічу онлайн, коли той вів ефір "Ранку з Україною".

Анатолій Анатоліч і Юла одружилися в 2011 році. Пара виховує двох дочок – 9-річну Алісу і 8-річну Лоліту. Молодша дочка телеведучого Лоліта без коливань розповідала, що хотіла б мати братика.

Анатолій Анатоліч з сім'єю
Анатолій Анатоліч з сім'єю
Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Нагадаємо, про те, що пара чекає хлопчика, стало відомо в ефірі програми "Ранок з Україною".

"Це хлопчик! Це так круто, але я поки не розумію, як це. Дівчата, ви зрозуміли, у нас буде хлопчик?" – відреагував ведучий на новину про сина.

Як діти зірок реагують на новину про поповнення в родині – дивіться в сюжеті:

Раніше ми розповідали, хто в українському шоу-бізнесі багатодітні батьки.

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