Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Эмили Ратаковски раскритиковали за фото в бикини с сыном: Ребенок – не аксессуар для Instagram

Сегодня, 13:55

В марте этого года модель впервые стала мамой. У девушки родился сын, которого она назвала Сильвестр Аполлон Бэар, от продюсера Себастьяна Бир-Маккларда

Эмили Ратаковски раскритиковали за фото с сыном в руках
Эмили Ратаковски раскритиковали за фото с сыном в руках
Фото: instagram.com/emrata

Американская модель Эмили Ратаковски, которая ранее смело показала личные фото во время родов, накануне своего дня рождения показала фото в бикини с малышом в руках. Звезда поделилась серией милых снимков в своем Instagram-аккаунте, но в Сети уже успели сравнить позу Эмили с сыном с ее кадрами с собакой в руках.

"Накануне дня рождения с партнером мечты по отпуску", – написала Эмили Ратаковски.

Сын Эмили, Сильвестр, был одет в плавки с таким же принтом, как и ее купальник. При этом модель держала малыша спиной к камере, не показывая его лица подписчикам. Но поклонников звезды смутило другое – им показалось, что она неестественно держит малыша, который выглядел как аксессуар в такой позе. Многие сразу же вспомнили подобное фото модели с ее собакой.

Эмили Ратаковски с сыном в руках
Эмили Ратаковски с сыном в руках
Фото: instagram.com/emrata

После критики Эмили решила закрыть комментарии к этому посту, чтобы не читать критику. Тогда подписчики модели решили высказать свое мнение в Twitter.

  • "Младенец – это не аксессуар для Instagram"
  • "То, как Эмили Ратаковски держит своего ребенка на этой фотографии, вызывает беспокойство"
  • "Привет, Эмили, потому ли отключены комментарии к вашему последнему посту в Insta, потому что вы знаете, что держите ребенка опасно, и не хотите, чтобы об этом говорили?"
Скриншот Twitter
Скриншот Twitter
Скриншот Twitter

В то же время другие поклонники звезды наоборот восхитились тем, как быстро она пришла в блестящую форму после родов. В итоге пост Эмили Ратаковски в Instagram собрал почти два миллиона лайков.

Напомним, что ранее украинская певица Анастасия Приходько сделала откровенное признание о страхах во время беременности – звезда решила показать другую сторону материнства.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Что означает имя дочери Меган Маркл и принца Гарри Влад Дарвин с супругой скрывали ее беременность даже от друзей. У пары родился сын Анатолий Анатолич признался, что планирует назвать сына необычным именем
модель Эмили Ратаковски дети звезд фигура звезд
Реклама

Новости партнеров

Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Что происходит с организмом, если съедать один огурец в день
Что происходит с организмом, если съедать один огурец в день
Кравец поделилась деталями о своей новой работе
Кравец поделилась деталями о своей новой работе
Спилися і бомжують: ось як живуть зірки 90-х
Спилися і бомжують: ось як живуть зірки 90-х

Популярные статьи

Сегодня, 17:47Вкусно

5 рецептов вкусного ужина, которые стоит приготовить

Сегодня, 10:44Вкусно

Как приготовить кабачковую икру – 3 простых рецепта

Вчера, 19:25Звездно

У принца Гарри и Меган Маркл родилась дочь

Вчера, 17:26Звездно

Поплавский уходит с поста ректора и завершает карьеру певца: Всегда должен быть предел

Вчера, 16:38Звездно

Ирина Федишин выходит замуж второй раз, и мы знаем за кого

Вчера, 10:09Психо

Гороскоп на неделю 6-12 июня: все знаки зодиака

Вчера, 09:20Звездно

Экс-супруг Ани Лорак пришел на ее концерт после слухов о воссоединении

Вчера, 07:45Events

Поздравления с Днем журналиста-2021: стихи, картинки и открытки

Вчера, 06:30Events

Поздравления с Днем журналиста своими словами в прозе

5 июняЗвездно

Надя Дорофеева в лосинах и кроп-топе оголила пресс в преддверии первого сольного концерта: фото

5 июняЗвездно

Позитив не был в восторге от того, что экс-супруга рассказала об их разводе в реалити Каменских

5 июняЗвездно

Елена Кравец с мужем на отдыхе попали в объектив их дочери: теплое видео

5 июняЗвездно

Почему Украина так успешна на Евровидении: объясняют организаторы конкурса (видео)

5 июняЗвездно

Барбаре Брыльской – 80. Мы вспомнили лучшие роли знаменитой польской актрисы

5 июняВкусно

Из какой чашки кофе вкуснее

4 июняЗвездно

Мужа Наташи Королевой заподозрили в новом обмане

Новости партнеров

Кайли Дженнер в тесном бикини поделилась соблазнительными фото
Кайли Дженнер в тесном бикини поделилась соблазнительными фото
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
Австралийка выдала самое красивое взвешивание
Австралийка выдала самое красивое взвешивание
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа
Лорак сообщила поклонникам приятную новость
Лорак сообщила поклонникам приятную новость
В закатных лучах. Каменских показала фигуру на пляже в Мексике
В закатных лучах. Каменских показала фигуру на пляже в Мексике
Признание Милявской: В 90-е, Лолита изменяла Цекало с рэкетиром
Признание Милявской: В 90-е, Лолита изменяла Цекало с рэкетиром
Кароль впервые призналась об отношениях с Даном Баланом
Кароль впервые призналась об отношениях с Даном Баланом

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять