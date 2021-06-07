Эмили Ратаковски раскритиковали за фото в бикини с сыном: Ребенок – не аксессуар для Instagram

В марте этого года модель впервые стала мамой. У девушки родился сын, которого она назвала Сильвестр Аполлон Бэар, от продюсера Себастьяна Бир-Маккларда

Эмили Ратаковски раскритиковали за фото с сыном в руках Фото: instagram.com/emrata

Американская модель Эмили Ратаковски, которая ранее смело показала личные фото во время родов, накануне своего дня рождения показала фото в бикини с малышом в руках. Звезда поделилась серией милых снимков в своем Instagram-аккаунте, но в Сети уже успели сравнить позу Эмили с сыном с ее кадрами с собакой в руках.

"Накануне дня рождения с партнером мечты по отпуску", – написала Эмили Ратаковски.

Сын Эмили, Сильвестр, был одет в плавки с таким же принтом, как и ее купальник. При этом модель держала малыша спиной к камере, не показывая его лица подписчикам. Но поклонников звезды смутило другое – им показалось, что она неестественно держит малыша, который выглядел как аксессуар в такой позе. Многие сразу же вспомнили подобное фото модели с ее собакой.

Эмили Ратаковски с сыном в руках Фото: instagram.com/emrata

После критики Эмили решила закрыть комментарии к этому посту, чтобы не читать критику. Тогда подписчики модели решили высказать свое мнение в Twitter.

"Младенец – это не аксессуар для Instagram"

"То, как Эмили Ратаковски держит своего ребенка на этой фотографии, вызывает беспокойство"

"Привет, Эмили, потому ли отключены комментарии к вашему последнему посту в Insta, потому что вы знаете, что держите ребенка опасно, и не хотите, чтобы об этом говорили?"

Скриншот Twitter

Скриншот Twitter

Скриншот Twitter

В то же время другие поклонники звезды наоборот восхитились тем, как быстро она пришла в блестящую форму после родов. В итоге пост Эмили Ратаковски в Instagram собрал почти два миллиона лайков.

Напомним, что ранее украинская певица Анастасия Приходько сделала откровенное признание о страхах во время беременности – звезда решила показать другую сторону материнства.

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